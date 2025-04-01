Замену удостоверения личности в Казахстане переведут в онлайн-формат

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности намерены до конца года снизить нагрузку на ЦОНы на 50%. Одной из мер станет перевод в онлайн-режим замены удостоверений личности. Как сообщил глава ведомства Жаслан Мадиев во вторник в ходе заседания правительства, эту функцию планируется реализовать до конца апреля.

«Одна из самых востребованных услуг – замена удостоверения личности. Ранее требовались личное обращение граждан в ЦОН, отдельная фотосъемка и долгое ожидание в очереди. До конца месяца все полностью переводится в онлайн», - сказал Мадиев.

По его словам, уже успешно протестированы процессы и завершается обучение AI-модели, которая вместо специалиста будет оценивать соответствие фото установленным требованиям. Для получения услуги нужно будет пройти идентификацию, загрузить фото, подписать, оплатить онлайн и дождаться SMS о готовности документа «без визитов, без очередей, все из дома».

«Данный сервис исключит необходимость около 1 млн граждан не приходить в ЦОНы», - отметил министр.

В целом, отметил он, перед министерством стоит задача – до конца года снизить нагрузку на ЦОНы на 50%, так как в 2024 году операторами ЦОН оказано 15,2 млн услуг. При этом 80% всех обращений связаны с десятью услугами.

«Совместно с госорганами мы разработали дорожные карты по их автоматизации и переводу в безальтернативный онлайн-формат. На первом этапе: замена удостоверений личности, выдача ЭЦП, разрешения трудовым иммигрантам. Далее последуют регистрационные услуги: транспорт, недвижимость, документация на землю», - заключил Мадиев.