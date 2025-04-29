Одна из свидетельниц передавала обвиняемым в убийстве Шерзата Полата ножи, следует из показаний дяди убитого подростка

29 апреля в суде по делу убийства Шерзата Полата гособвинитель Дана Сарсенбай зачитала показания, полученные во время допроса Нурканата Гаипбаева – дяди убитого подростка. В своих показаниях, которые он дал незадолго до смерти, он рассказал, что одна из девушек подавала подсудимым ножи из машины.

В день убийства Полата, 3 октября, Гаипбаев занимался забоем скота. Он отвез мясо в магазин рядом с магазином «Камажай». И Полат помогал ему в этом весь день. Когда Гаипбаев предложил подростку пойти домой, тот сказал, что закончит уборку в магазине.

Гаипбаев в 21:30 лег спать, но около 23:00 пришла Гульбара Бишембиева, мама Шерзата Полата, и сказала, что звонит ее муж, Каржаубай Нурымов. Она передала Гаипбаеву телефон, Нурымов сказал: «Срочно приходи в магазин. Шерзат подрался с кем-то».

«Когда я пришел в магазин, Дархан Аскентай спорил с Шерзатом. По словам Шерзата, он пришел в магазин за зарядкой и услышал, как Дархан грубо разговаривал с его отцом. Шерзат вышел на улицу и, увидев Дархана, который пил пиво, сказал: "Брат, вы бы ушли, почему вы грубите моему отцу?" Тогда Дархан грубо ответил и оскорбил его мать. Шерзат не выдержал и ударил его», - зачитала прокурор показания Гаипбаева.

Гаипбаев призывал Аскентая решить проблему на следующий день в трезвом виде, но тот не слушался и позвал Нурбола Токтаубаева. Приехав к магазину, тот сказал: «Я хуторский, ты меня знаешь?»

«Я сказал: "Если нужно — дадим деньги, накроем дастархан. Прошу прощения за брата". В этот момент Нурбол достал телефон и начал без остановки звонить сначала некоему Чике, потом Нуркиясу. Тогда я понял, что будет драка, и сказал Шерзату: "Возвращайся домой живым и здоровым". Он сел в машину и уехал», - продолжила зачитывать показания Гаипбаева прокурор.

В это время приехали две машины. По словам Гаипбаева, из одной из них вышел парень по имени Чика. Направившись к магазину семьи Шерзата, он сказал идущим за ним парням: «Делайте».

«Сначала Нуркияс ударил меня рукой, я ударил его в ответ. В это время мой брат Каржаубай не мог выбраться из магазина, одна из девушек снаружи удерживала дверь. Вторая девушка была возле машины. Одна из девушек из машины "мерседес" доставала ножи. Я им сказал решить все нормальным путем. Потому что я испугался, когда увидел нож», - также говорится в показаниях Гаипбаева.

Напомним, против двух девушек, находившихся рядом с обвиняемыми, дело не было возбуждено, они проходят как свидетели. Однако недавно потерпевшая сторона заявила, что Эльмира Нурбекова может быть причастна к уголовному делу, и прокуроры также выразили сомнение в ее показаниях.

Спустя время, когда Нуркияс Ильясов уже напал с ножом на Гаипбаева, откуда-то вернулся Шерзат Полат и уговаривал Гаипбаева убежать. Тот отказался и сказал Шерзату бежать. Через 10-15 метров Шерзат трижды крикнул: «Нурканат аға, они что-то мне воткнули».

«Я подбежал, обнял Шерзата, открыл его кофту и увидел, что в левую часть спины вошел нож. Я закрыл рану ладонью и закричал: "Парни, остановитесь, вызовите скорую". Я старался максимально защитить Шерзата, накрыл его собой, но пришедшие начали нас бить и пинать. Они не могли разнять нас», - рассказывал Гаипбаев в своих показаниях.

Тогда Гаипбаев получил два ножевых ранения от Абзала Шынасыла и одно от Ильясова, затем его ударили по голове металлическим предметом, Гаипбаев потерял сознание, а очнулся уже в больнице. У Гаипбаева в тот день пропал телефон стоимостью 220 тысяч тенге и портмоне, в котором было около 100-150 тысяч тенге.

Гаипбаев также в своих показаниях ответил на вопрос, было ли у него оружие, как это утверждают подсудимые. По его словам, если бы у него было ружье, он бы использовал его еще в начале драки. Но у него его не было. Гаипбаев слышал выстрелы, но не видел, у кого было оружие. Позже на видеозаписи он увидел, что оружие было у Нуркияса Ильясова.

Напомним, 9 декабря прошлого года Нурганат Гаипбаев был найден мертвым на окраине Талгара, по предварительным данным, он совершил суицид.

Во вторник в суде также выступили свидетели из полиции, которые дежурили в ту ночь на закрепленной за ними территории. По их словам, они около часа ночи получили звонок от дежурного и уже через 7-8 минут были на месте преступления. Тогда уже Каржаубай Нурымов увез на машине сына и раненого брата, а подозреваемые покинули магазин.

Ранее в суде Нурымов рассказал, что в ночь убийства сына несколько раз пытался дозвониться до полиции и скорой, когда к магазину приехали подсудимые, но ни в скорой, ни в полиции на звонки не отвечали.