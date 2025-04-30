На реке Коксу в области Жетысу приостановили подготовку к строительству ГЭС из-за подъема уровня воды

На реке Коксу в области Жетысу резко поднялся уровень воды, сообщили в акимате Кербулакского района. В связи с этим приостановлены работы по устройству временных водопропускных сооружений Рудничных ГЭС, которые планируется построить на участке реки.

В акимате отметили, что повышение уровня воды вызвано резким повышением температуры и залповым притоком воды в русло.

«В результате уровень воды во временном обводном канале превысил проектные значения, – сообщили в ведомстве. – С целью недопущения размыва временного канала, а также во избежание повреждения строительной техники, было принято оперативное решение об открытии верхней и нижней дамбы основного русла реки Коксу для пропуска увеличенного объема воды».

Дальнейшие работы на гидротехническом сооружении приостановили до окончания паводкового периода, добавили в акимате.

«Река Коксу в данный момент не представляет опасности для окружающей среды и населения», – также сообщили в ведомстве.

В среду в социальных сетях стали распространяться видео, на которых видно, что с подъемом уровня воды река смыла часть бетонных конструкций с участка, где идет подготовка к строительству ГЭС.

Рудничные ГЭС-1 и ГЭС-2 строит компания ТОО «Энергобилдсервис», ее конечные бенефициары – совладелец «Элитстрой групп» Кайрат Оразбеков, бизнесмен Ален Байгазин и холдинг KAZ Minerals, принадлежащий миллиардеру Владимиру Киму и партнерам. Проект входит в план министерства энергетики, согласно которому на реке Коксу планируется построить семь гидроэлектростанций. Общественники, археологи, экологи и спортсмены Алматы и Жетысуской области выступают против их строительства. Они заявляют о том, что река Коксу селеопасна, а строительство множества ГЭС несет риски как для экологии региона, так и для скоплений петроглифов, расположенных в долине реки. В акимате Кербулакского района же заявляют, что проект привлечет инвестиции и создаст рабочие места.