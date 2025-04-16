Инвестор планирует строить собственную ГЭС при ремонте плотины на озере Иссык

ТОО «Хабель», выигравшее тендер на доверительное управление плотиной на озере Иссык, планирует строительство собственной гидроэлектростанции, сообщил руководитель компании Адильжан Хабиев в среду на пресс-конференции на площадке региональной службы коммуникаций Алматинской области.

Как рассказала Анар Акчулакова, заместитель руководителя управления финансов Алматинской области, до 2019 года плотина находилась в ведении «Казселезащиты», затем была передана в доверительное управление ТОО «Казэлектроэнергия», которое не провело никаких работ по очистке озера. В итоге договор о доверительном управлении был расторгнут через суд.

В декабре 2024 года по результатам тендера плотина на озере Иссык вместе с прилегающим участком была передана в доверительное управление компании «Хабель» сроком на 49 лет. Акчулакова отметила, что это было сделано в связи с необходимостью модернизации и восстановления гидросооружений, для обеспечения их безопасной работы и для снижения нагрузки на областной бюджет.

«Условиями передачи предусмотрено создание 150 рабочих мест и инвестиции в размере около 23,6 млрд тенге. В течение первых пяти лет планируется сосредоточиться на укреплении плотины», – сказала Анара Акчулакова.

Кроме того, по ее словам, на озере планируется развитие туристической инфраструктуры: установка вышки сотовой связи, размещение передвижных точек общественного питания и строительство объектов размещения с номерами для проживания.

Она также добавила, что ТОО «Хабель» уже провело обследование и у компании есть заключение, что объект «требует неотложных капитальных работ в целях безопасности эксплуатации водохранилища».

Руководитель ТОО «Хабель» Адильжан Хабиев сообщил, что озеро не очищалось с 1998 года и у компании есть заключения об этом.

При реконструкции плотины, по его словам, на озере также будет создан центр управления и мониторинга, который будет ответственен за план эвакуации в случае ЧС. На потенциально опасных склонах будут установлены датчики движения грунта, а также сейсмодатчики, которые в мгновенном режиме будут оповещать людей.

«Также планируется строительство собственной ГЭС», – сказал он после пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. Она будет использоваться как для работы центра управления и мониторинга, так и для подачи в общие сети. Но пока неизвестно, по какому тарифу. Для ГЭС предварительно рассматривается мощность 10 мВт.

По словам Хабиева, партнером проекта выступает американский международный фонд.

«Также проявляют интерес европейские компании к возобновляемым источникам энергии – вы сами знаете, повышенный спрос в мире на такие проекты. Есть китайцы, которые тоже хотят. Но мы изначально как планировали с американцами, так с ними и идем», – сказал он.

Конкретные сроки возвращения инвестиций он не назвал, сказав лишь, что они зависят от категории объектов.

«Основное, чем интересуются международные компании – ГЭС, потому что там четкий подход, тариф, электроэнергия – они это видят. Также есть вариант по воде – по обслуживанию и, естественно, туризм, – сказал он. – Есть объекты, которые действительно долгосрочные, есть краткосрочные. Внутри проекта есть питание, домики для туристов, есть проекты, которые социальную нагрузку несут – мы не предполагаем от них получения каких-то инвестиций».

Хабиев также обещает, что все строительство на территории будет экологичным и без фундамента. Так, по его словам, природном парке планируются палаточные лагеря, бутик и шале.