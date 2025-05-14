Использовать искусственный интеллект при сборе данных без согласия людей запретят в Казахстане

В Казахстане запретят использовать искусственный интеллект в некоторых практиках и сборах данных без согласия людей. Такие нормы заложены в соответствующем проекте закона и сопутствующих поправках, которые в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«Проектом закона запрещаются некоторые практики использования искусственного интеллекта, например использование влияющего на поведение людей без их осознанного согласия; использование искусственного интеллекта, которое намеренно пользуется уязвимостями людей (возраст, инвалидность, социальное положение); оценка или классификация людей по их социальному поведению или характеристикам (социальный скоринг), за исключением случаев, установленных законами», - перечислила депутат Екатерина Смышляева.

Кроме того, документом запрещается использовать искусственный интеллект для анализа эмоций людей без их согласия, для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени, за исключением случаев, разрешенных законом. Также будет запрещено создавать и распространять результаты деятельности искусственного интеллекта, которые запрещены законодательством, в том числе дипфейки.

«Важным элементом регулирования является возмещение вреда, причиненного системами искусственного интеллекта. Закон предусматривает, что в случае причинения ущерба пользователям системы ответственность за это несут владельцы и операторы систем. Страхование ответственности за вред, причиненный искусственным интеллектом, предлагается как добровольная мера, но оно может стать важным элементом защиты прав граждан», - подчеркнула депутат.

Вместе с тем законопроектом предусматривается создание национальной платформы искусственного интеллекта как единой инфраструктуры для разработки и использования продуктов с искусственным интеллектом. По словам Смышляевой, кроме инструментальной среды, платформа будет формировать и обеспечивать доступ разработчиков к библиотекам данных для обучения моделей искусственного интеллекта. При этом для развития сферы предусмотрена государственная поддержка, включая финансирование исследований и разработок, создание образовательных программ и международное сотрудничество.

Также законопроект определяет права и обязанности всех участников этой сферы. В частности, владельцы систем искусственного интеллекта смогут устанавливать условия использования своих систем, защищать свои права и управлять рисками. Пользователи получат право на защиту персональных данных, информирование о работе систем искусственного интеллекта и возможность оспаривания автоматизированных решений.

«Особое внимание уделено вопросам безопасности. Системы искусственного интеллекта классифицированы по степени риска – от минимального до высокого. Системы высокого риска будут отнесены к объектам критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это позволит обеспечить контроль их безопасности по действующему законодательству», - отметила депутат.

Таким образом, системы с искусственным интеллектом будут делить на помощников, полуавтономные системы и полностью автономные алгоритмы. Последние будут запрещены на территории Казахстана.