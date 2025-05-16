Его адвокаты будут бороться за предоставление ему убежища
Суд в Алматы арестовал на 40 суток чеченского активиста Мансура Мовлаева
фото из социальных сетей

Следственный суд Алматы санкционировал арест чеченскому активисту Мансуру Мовлаеву сроком на 40 суток, сообщил его адвокат Мурат Адам на своей странице в Facebook.

Адвокат ходатайствовал о том, чтобы в суде воспроизвели видеозапись казни над чеченскими активистами в Чечне.

«Я был вынужден заявить такое ходатайство, чтобы следственный судья принимал, насколько реальна угроза жизни Мансура Мовлаева в случае его экстрадиции в Чеченскую Республику», - написал Мурат Адам.

По его словам, защитники планируют обратиться за предоставлением убежища их подзащитному.

О задержании Мансура Мовлаева сообщило в среду Радио Азаттык. По данным издания, 13 мая он оповестил знакомых о том, что был задержан.

«Источник в полиции Алматы сообщил нам, что его объявила в розыск Россия. Насколько я знаю, он полтора года жил в Алматы. Мы только потом узнали, что он активист, критиковал власти Чечни. Были с ним знакомы, сидели за одним столом. Если его отправят в Чечню, то его там ждет смерть. Поэтому мы хотим обратить внимание правозащитников», - цитирует Азаттык знакомого Мовлаева, представившегося жителем Алматы.

Как сообщало «Настоящее Время», в 2020 году Мансур Мовлаев был осужден по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. По словам чеченских активистов Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых, дело было сфабриковано. В 2022 году Мовлаев вышел на свободу условно-досрочно, но в августе того же года его похитили сотрудники ОВД Шалинского района Чечни и удерживали в одной из секретных тюрем. Мовлаеву удалось сбежать и нелегально попасть в Кыргызстан. В России Мовлаева объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме. В 2023 году Мовлаев покинул Кыргызстан из-за опасений быть выдворенным в Россию. В прошлом году он сообщал о похищении в Чечне своих братьев Зелимхана и Хамзата с целью оказать на него давление.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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