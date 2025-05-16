Суд в Алматы арестовал на 40 суток чеченского активиста Мансура Мовлаева

Следственный суд Алматы санкционировал арест чеченскому активисту Мансуру Мовлаеву сроком на 40 суток, сообщил его адвокат Мурат Адам на своей странице в Facebook.

Адвокат ходатайствовал о том, чтобы в суде воспроизвели видеозапись казни над чеченскими активистами в Чечне.

«Я был вынужден заявить такое ходатайство, чтобы следственный судья принимал, насколько реальна угроза жизни Мансура Мовлаева в случае его экстрадиции в Чеченскую Республику», - написал Мурат Адам.

По его словам, защитники планируют обратиться за предоставлением убежища их подзащитному.

О задержании Мансура Мовлаева сообщило в среду Радио Азаттык. По данным издания, 13 мая он оповестил знакомых о том, что был задержан.

«Источник в полиции Алматы сообщил нам, что его объявила в розыск Россия. Насколько я знаю, он полтора года жил в Алматы. Мы только потом узнали, что он активист, критиковал власти Чечни. Были с ним знакомы, сидели за одним столом. Если его отправят в Чечню, то его там ждет смерть. Поэтому мы хотим обратить внимание правозащитников», - цитирует Азаттык знакомого Мовлаева, представившегося жителем Алматы.

Как сообщало «Настоящее Время», в 2020 году Мансур Мовлаев был осужден по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. По словам чеченских активистов Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых, дело было сфабриковано. В 2022 году Мовлаев вышел на свободу условно-досрочно, но в августе того же года его похитили сотрудники ОВД Шалинского района Чечни и удерживали в одной из секретных тюрем. Мовлаеву удалось сбежать и нелегально попасть в Кыргызстан. В России Мовлаева объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме. В 2023 году Мовлаев покинул Кыргызстан из-за опасений быть выдворенным в Россию. В прошлом году он сообщал о похищении в Чечне своих братьев Зелимхана и Хамзата с целью оказать на него давление.