Режиссер Ермек Турсунов заявил, что покинул Казахстан из-за давления

Известный режиссер Ермек Турсунов сообщил в соцсетях, что покинул Казахстан из-за растущего давления и опасений за свою свободу.

«Уголовное дело, заведенное на моего продюсера, заставляет напрягать память. Одним словом, все это я уже проходил. И вижу, что снаряды падают все ближе и ближе. Поэтому мне пришлось купить билет в одну сторону», - написал Турсунов.

Он сообщил, что его продюсера Каната Торебая вызывали на допрос, но не уточнил причины.

«Меня втягивают в какие-то глупые разборки. Заставляют оправдываться и объясняться. А я не хочу», - отметил он.

Турсунов не написал, куда уехал, отметив, что находится «далеко».

«Вы знаете, все это грустно, конечно, но другого выхода я не вижу. И если уж называть вещи своими именами, меня просто выдавили из страны», - -заявил он.

63-летний Ермек Турсунов – журналист, сценарист, писатель и кинорежиссер. Его фильмы дважды номинировались на «Оскар» от Казахстана. В конце 2010-х возглавлял Союз кинематографистов Казахстана, в 2019-2021 годах был членом Национального совета общественного доверия, созданного по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева.