Режиссер Ермек Турсунов заявил, что покинул Казахстан из-за давления

Он не увидел другого выхода из ситуации
Известный режиссер Ермек Турсунов сообщил в соцсетях, что покинул Казахстан из-за растущего давления и опасений за свою свободу.
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