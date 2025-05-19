В Кызылординской области создана новая СЭЗ «Коркыт Ата»

СЭЗ площадью 550 га будет вблизи международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай». В правительстве считают, что это позволит «эффективно реализовывать продукцию на рынках Казахстана и Центральной Азии».

«На территории специальной экономической зоны планируется создать возможности для ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики, а также повышения занятости населения», - сообщили в кабмне.

На территории СЭЗ будет действовать специальный правовой режим с предоставлением налоговых и таможенных льгот.

Ожидается, что к 2049 году общий объем инвестиций составит более 150 млрд тенге, иностранных вложений – до 80 млрд тенге. Объем производства товаров и услуг прогнозируется на уровне 500 млрд тенге. Доля казахстанского содержания – до 90%.

За 25 лет на предприятиях СЭЗ предполагается создать 3 366 новых рабочих мест, число компаний-участников будет доведено до 39.

Кроме того, постановлением правительства присвоены статусы портовой зоны СЭЗ «Оңтүстік», «Астана - Технополис», «Сарыарқа», «Alatau» и «Актобе» в рамках реализации мероприятий по созданию мультимодальных аэрохабов и в соответствии с требованиями таможенного законодательства.