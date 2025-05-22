$15 млрд вывели из Казахстана в виде криптоактивов

Из-за недостаточного регулирования из Казахстана на сегодняшний день вывели криптоактивы на сумму $15 млрд, сообщил во вторник в ходе брифинга заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов. При этом он заявил, что планов создавать отдельный фонд для изъятых криптоактивов, как ранее просили депутаты, нет.

«На сегодня объем выведенных из страны криптоактивов составляет 15 млрд долларов. Дело в том, что недостаточно было выстроено административно-правовое регулирование для того, чтобы граждане могли спокойно вкладывать. Сейчас мы говорим о том, что подходы выработаны, и они будут», - сказал Шолпанкулов.

Он отметил, что с развитием технологий можно избежать скрытых операций, и когда Казахстан станет участником этой системы, то увидит, кто и куда вывел активы.

«Когда станем участниками, возможно, мы сделаем брифинг и пофамильно будем объявлять, кто и куда потратил, где хранит какие средства на кошельке в незаконном пространстве. Только необходимо время. И за это уже будет административное и уголовное преследование», - подчеркнул зампред Нацбанка.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о предложении депутатов создать при Нацбанке фонда для изъятых криптоативов, Шолпанкулов отметил, что таких планов нет. По его словам, в соответствии с требованиями законодательства, криптоактивы равны имуществу. А все изъятия и так идут в доход государства. Поэтому «отдельный фонд, создавать не стоит».