В Алматы матери детей с особенностями развития выступают против оптимизации Центра инклюзивного образования

Матери детей, посещающих Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования в Алматы обратились к министерству просвещения с просьбой оставить работу Центра в прежнем режиме. По словам родителей Центр на два месяца уходит в отпуск, а с сентября в нем уберут группы посещения на полный день.

Людмила, одна из женщин, чей ребенок уже год посещает центр, рассказывает, что с нового года сократили группы дневного пребывания с 6 до 4: «Группы сделали по 12 человек. Их постарались, конечно сделать по диагнозам, по возрастным категориям. Но это очень сложно, потому что дети разные, диагнозы разные. Есть дети с ДЦП, аутизмом, дети с задержкой психоречевого развития, задержкой речевого развития».

По словам Людмилы, в апреле родителям сообщили, что в Центре больше не будет групп дневного пребывания. При этом дети должны доходить в Центр до июня, а затем на два месяца уйти в отпуск. С сентября в Центре будут только группы пребывания на половину дня, а также будут сокращены подразделения кухни и прачечной. Это обосновывают оптимизацией работы Центра.

27 мая на инстаграм-странице партии Respublika совместно с депутатом Екатериной Смоляковой был опубликован видео-пост, в котором сказано, что здание Центра находится в аварийном состоянии с 1977 года.

«Именно поэтому на уровне Министерства просвещения РК рассматривается трансформация Национального центра. Это не про закрытие, а про развитие: современные условия, усиление роли Центра, расширение его возможностей и статуса», - говорится в публикации.

До этого в публикации содержалось предложение, где говорилось о возможном переносе Центра в Астану, однако позднее эту часть текста убрали из поста.

Родители категорически не согласны с решением убрать группы полного дня: «Нарушается режим у детей. Кто-то живет далеко. Пока доедут, режим обеда, сна, будет нарушен», - говорит Людмила.

Зубейда, мать четырех детей рассказывает: «Моего ребенка зовут Рамазан, ему 7 почти, у него аутизм. Когда этот центр встретился, мы утром ребенка оставляли, им занимались. Мой ребенок ходил в памперсе, не мог ложку держать. Благодаря этому центру мой ребенок восстановился. Он начал сам кушать, появилась усидчивость, понимание, контакт в глаза. У меня нет возможности отправить его в коррекционный центр, который стоит 300-450 тысяч тенге».

Родители направили коллективное обращение через eOtinish в Министерство просвещения, Генеральную прокуратуру и в Управление делами президента с просьбой обратить внимание на эту проблему.

«30 апреля 2025 года в Центре было проведено общее собрание для родителей, на котором нас проинформировали о предстоящей оптимизации деятельности центра. Под данным процессом подразумевается сокращение групп дневного пребывания, вспомогательного персонала…Оптимизация затронула практический отдел, где педагоги и специалисты работали с детьми в реальных условиях. Это звено критически важно для формирования методик, оценки эффективности и подготовки новых специалистов, включая будущие кадры для других регионов», - говорится в обращении.

В министерстве просвещения на обращение родителей ответили, что «сейчас ведется работа по трансформации центра в Научно-исследовательский институт в городе Астана и созданием Национального центра непрерывного инклюзивного образования в городе Алматы с усилением его координирующей и научно-методологической роли в системе образования». При этом где конкретно будет создан новый центр не указано.

Там пояснили, что центр — не детсад и не реабилитация, а научная площадка для разработки и внедрения методик в области специального образования: «Основной функцией Центра является осуществление научно-методологического сопровождения и учебно- методического обеспечения системы специального образования в стране. Для этой цели в центре действуют экспериментальные группы, где контингент участников данных исследований регулярно обновляется и формируется в зависимости от актуальных направлений научного поиска в области специальной педагогики. Это не специальный детский сад или реабилитационный центр, а специализированный научный центр, работающий в интересах устойчивого развития инклюзивной политики в образовании».

По словам представителя министерства, сотрудников не увольняли, центр продолжает работать в штатном режиме.

«Специалисты здесь уже работают более 30 лет, и многие дети научились разговаривать и вышли из этих диагнозов благодаря этим педагогам», - рассказывает Динара Сапабекова, у которой дочь с задержкой речевого развития и с расстройством аутистического спектра.

На данный момент центр посещает около 50 детей.