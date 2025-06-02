Беспорядки начались после победы ФК «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов
В ходе беспорядков во Франции погибли два человека, почти 200 человек травмированы
ФОТО REUTERS

В Париже и других городах Франции в субботу вечером начались беспорядки после того, как футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над итальянским соперником «Интером» и впервые выиграл Лигу чемпионов. В МВД сообщили, что арестованы полицией более 500 человек. Два человека погибли и 192 получили ранения, сообщает Reuters.

По предварительной оценке министерства внутренних дел, сделанной в воскресенье утром, было арестовано 559 человек, в том числе 491 в Париже. Под стражу помещены 320 человек.

На Елисейских полях разбиты автобусные остановки, полиция применяла в отношении участников беспорядков слезоточивый газ и водометы. В результате беспорядков произошли сотни пожаров, в том числе сгорело 200 сгоревших транспортных средствах. Около 22 сотрудников сил безопасности и семь пожарных пострадали.

В Париже 21-летний парень погиб в результате столкновения с транспортным средством, а в юго-западном городе Дакс 17-летний подросток скончался от ножевых ранений.

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