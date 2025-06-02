В ходе беспорядков во Франции погибли два человека, почти 200 человек травмированы

Беспорядки начались после победы ФК «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов
В Париже и других городах Франции в субботу вечером начались беспорядки после того, как футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над итальянским соперником «Интером» и впервые выиграл Лигу чемпионов. В МВД сообщили, что арестованы полицией более 500 человек. Два человека погибли и 192 получили ранения, сообщает Reuters.
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