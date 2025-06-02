Прокуроры запросили от 7 до 23 лет лишения свободы подсудимым по делу об убийстве Шерзата Полата

В понедельник, 2 июня, начались судебные прения на процессе по делу об убийстве Шерзата Полата. На нем государственное обвинение запросило от 7 до 23 лет подсудимым, а также попросило полностью удовлетворить исковые требования потерпевших об возмещении материального и морального ущерба.

Прокуроры запросили 23 года лишения свободы для Абзала Шынасыла, обвиняемого в убийстве Шерзата Полата. Для Равиля Сакиева, которого также обвиняют в «покушении на убийство», запросили 20 лет лишения свободы.

Остальным подсудимым, Дархану Аскентаю, Шынгысу Белгожаеву, Нурболу Токтаубаеву и Дидару Калиахмету, обвиняемым в «хулиганстве с использованием оружия», запросили по 7 лет лишения свободы. Нуркиясу Ильясову, который имеет непогашенную судимость, - 9 лет лишения свободы. Для Азамата Токтаубаева, которого также обвиняют в «краже», гособвинение запросило 15 лет лишения свободы. У него тоже есть непогашенная судимость.

Несовершеннолетнего Думана Искака, обвиняемого в «недонесении», прокуроры просят приговорить к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Также прокурор Дана Сарсенбай запросила полностью удовлетворить исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального ущерба и вынести отдельное постановление для проверки действий свидетельниц Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыкельди по данному делу и дачи им правовой оценки. Напомним, что об этом ходатайствовала сторона потерпевших, считая, что они также должны быть в орбите уголовного дела по факту «недонесения», так как были на месте происшествия вместе с подсудимыми. Такую же оценку прокуратура попросила вынести в отношении свидетелей Юлдаша Рузбакиева и Арлана Казыкенова.

Сарсенбай также прокомментировала ходатайства о расследовании этого дела как «группового убийства», заявив, что, согласно показаниям судебно-медицинской экспертизы и материалам дела, Шерзат Полат погиб от потери крови в результате нанесения одного ножевого удара.

«Например, Шынгыс Белгожаев бил черенком ножа по голове Полата, хотя у него была возможность бить острием. Ильясов бил прикладом охотничьего ружья. В ружье были патроны. Удары же, которые наносили лежащему Полату, согласно экспертизе, определены как не нанесшие вред здоровью и не связанные с его смертью. <...> У нас не было объективных возможностей поддержать ходатайства потерпевших насчет остальных подсудимых», - прокомментировала прокурор.