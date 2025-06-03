Срок регистрации лекарств в Казахстане сократят до 100 дней

Регистрацию лекарственных средств в Казахстане, которая сегодня занимает от 2 до 5 лет, сократят до 100 дней, а из стран Евросоюза, Японии, США и Великобритании -регистрация будет занимать 15 рабочих дней. Полноценно систему планируют запустить с 1 июля. Об этом во вторник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

«В настоящее время в рамках единого совместного приказа с Минцифры проводится пилотирование композитной услуги. В ее рамках будет реализована норма, предусматривающая за счет оптимизации внутренних процессов (сократить срок – В.), регистрации лекарственных средств. Он будет проходить в течение 100 дней», - сказал Нурлыбаев.

При этом, добавил он, в мире есть страны с сильной регулярной системой. Учитывая это, регистрацию лекарственных средств, поставляемых из Евросоюза, Японии, США и Великобритании, планируется проводить в течение 15 дней. Это при условии, что они прошли необходимые процедуры в стране-изготовителе и имеют все регистрационные удостоверения.

Вице-министр напомнил, что действующие правила и модель вхождения лекарств на территорию Казахстана являются «громоздкими и занимают длительный промежуток времени» - от 2 до 5 лет. Теперь, чтобы облегчить вхождение современных высокоэффективных лекарств в обращение в Казахстане, проведена оптимизация процедур, и в плотном режиме услуга действует по принципе «одного окна».

«Заявитель, та или иная компания с целью вхождения препарата в обращение на территории Казахстана, делает заявку. При этом Минздравом проведена соответствующая работа по максимальному упрощению работы по регистрации данного препарата», - объяснил вице-министр.

Как уточнили «Власти» в пресс-службе Минздрава, сейчас проект реалиуется в пилотном режиме, а с 1 июля планируется полноценный запуск.