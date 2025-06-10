В Алматы планируют проложить линию метро от города Алатау до станции Сайран. Проект будет реализован в два этапа: первый участок — от Алатау до рынка «Мизам», второй — от рынка до станции «Сайран», следует из объявления на разработку ТЭО на сайте госзакупок.

Согласно информации с сайта государственных закупок, на первом участке от города Алатау до рынка «Мизам» планируют построить семь станций: первую — возле Gate City на территории транспортного узла «Северный», вторую — рядом с микрорайоном «Кемел», третью — на пересечении шоссе Северное кольцо и улицы Бурундай, четвёртую — вдоль шоссе Северное кольцо на перекрестке с Торговым переулком, пятую — рядом с воинской частью, шестую — возле рынка «Кенжехан», седьмую — непосредственно на территории рынка «Мизам».

На участке от рынка «Мизам» до станции «Сайран» планируется построить пять станций: первая — на территории рынка «Ялян» вдоль шоссе Северное кольцо, вторая — у ТРЦ «Adem», третья — на пересечении проспекта Райымбека и улицы Тлендиева, четвёртая — на перекрёстке улиц Тлендиева и Толе би, и пятая — на пересечении проспекта Абая и улицы Тлендиева, где также предусмотрен переход на первую линию метро.

На разработку проектной документации для первого этапа строительства предусмотрено порядка 1,3 миллиарда тенге, для второго — около 896 миллионов. Открытый конкурс пройдет с 11 по 18 июня, а завершить все работы планируется до конца мая 2026 года.

Целью проекта указано снижение нагрузки на транспортную систему города, увеличение объема пассажирских перевозок, расширение транспортных связей, развитие сопутствующей инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, а также создание возможностей дальнейшего развития города Алматы.