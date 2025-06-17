Сильная жара накроет Казахстан

Жаркая погода установится в Казахстане в среду, 18 июня. В нескольких регионах ожидаются грозы, град, шквальный ветер, при этом в южной и центральной части страны сохранится сильная жара до +42 градусов, сообщает «Казгидромет».

На большей части Казахстана сохраняется жаркая погода. В Астане 18 июня ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза, возможен град. Температура поднимется до +36 градусов, ночью будет +21. 19–20 июня жара ослабеет до +23+28, прогнозируются осадки и усиление ветра.

В Алматы без осадков, жара нарастает: 18 июня +34+36, 19 июня до +39, ослабнет лишь 20 июня — до +31 градусов, при этом пройдут кратковременные дожди с грозой.

На юге страны, в Шымкенте, 18 июня температура достигнет +41 градуса, осадков не ожидается. С 19 июня жара пойдёт на спад — до +32+34 к 20 июня.

На западе и севере Казахстана пройдут дожди с грозами и градом. В Западно-Казахстанской области в Уральске ожидается до +27, в Костанае — до +27, местами грозы и усиление ветра до 20 м/с. В Мангистауской области прохладнее — +25 на западе региона.

В центральных и юго-восточных областях — Абай, Жетісу, Жамбылской, Алматинской — сохраняется жара до +42 градусов. В Жезказгане, Талдыкоргане и Таразе прогнозируются температуры до +38–42 градусов.

В Кызылординской области, особенно на юге, жара может достичь +46 градусов. Здесь также прогнозируется пыльная буря, гроза и шквал.

На востоке и в Северо-Казахстанской области ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах возможен град. Температура в Петропавловске составит до +26, в Усть-Каменогорске — до +33, в Семее — до +35 градусов.