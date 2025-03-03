Детский дом в алматинском микрорайоне Баганашыл останется на месте – Закиева

Алматинский областной детский дом №1 в микрорайоне Баганашыл останется на месте, сообщила в понедельник в своем Instagram уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева. Ранее стало известно, что детский дом переведут в Конаев.

«Дети, проживающие в детском доме Баганашыл, остаются в этом же детском доме», - написала детский омбудсмен.

Новое здание, которое строится в Конаеве, предоставят для детей интерната имени Нусипбаева, уточнила Закиева. А один корпус нового здания будет предоставлен под Центр адаптации несовершеннолетних – там будут принимать детей, поступающих со всех районов области.

В тот же день аким Алматинской области Марат Султангазиев сообщил, что в Алматы останутся только те дети, которые уже воспитываются в детском доме №1.

«Воспитанники детского дома №1 останутся в Алматы, а вновь поступившие дети будут размещаться в новом, современном комплексе в Конаеве», - сказал он на встрече в Конаеве.

Он отметил, что дети выразили желание остаться в Алматы, так как смена обстановки может негативно сказаться на их адаптации и социализации.

«Этот фактор стал одним из ключевых при принятии решения», - отметил глава региона.

Одновременно с этим в регионе продолжается строительство нового детского дома. По словам акима, современное здание площадью 4 тыс. кв. м рассчитано на 240 мест.

«В нем предусмотрены комфортные жилые помещения, учебные классы и зоны отдыха. Рядом есть школа на 900 мест, а для транспортировки детей будет выделен специализированный автобус», - сказал он.

В разговоре с «Властью» в понедельник воспитанники детского дома также выражали опасение, что воспитатели и другие сотрудники учреждения не будут переезжать в Конаев или ездить на работу каждый день из Алматы, а уволятся. Общественники также подчеркивали, что образовательная и медицинская инфраструктура в Конаеве пока не готова к дополнительной нагрузке.

На прошлой неделе руководство Алматинского областного детского дома №1 подтвердило «Власти», что детский дом планируется перенести в Конаев, где инвестор, консорциум Damu Development Group, начал возводить новое здание.

В понедельник, 3 марта, воспитанники детского дома, общественники и выпускники собрались у здания и выступили против переноса. Одна из спонсоров детского дома, общественница Юлия Нестерова, рассказала «Власти», что на новой локации в Конаеве болотистая местность, там может просесть грунт. Кроме того, там пока нет инфраструктуры и коммуникаций, а в городе дети бесплатно посещают кружки, спортивные секции, курсы и медицинские учреждения. Общественница также выразила беспокойство из-за того, что в 20 километрах от строящегося нового здания находится колония-поселение.

По словам другой общественницы, Оксаны Мараловой, в детском доме сейчас около 150 воспитанников. Она также отметила, что общественники предлагали построить новый корпус на этой же территории в Баганашыле и не перевозить детей.

О том, что детский дом планировалось перенести, общественники узнали в конце февраля, когда за ночь на его территории было вырублено, по их подсчетам, около 150 деревьев, среди которых – многолетние ели. Заместитель директора по учебной работе Жумагуль Батталова в комментарии журналистам объяснила это тем, что они были уже сухими. При этом учреждение получило разрешение только на снос 50 деревьев. Общественники опасались, что деревья снесли для того, чтобы расчистить территорию для последующей застройки.