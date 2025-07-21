Переезд воспитанников детского дома из Баганашыла в Конаев отменен по поручению Токаева

Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев поручил отремонтировать здание детского дома № 1 в Баганашыле и не перевозить воспитанников в Конаев.

«Ознакомившись с ситуацией, возникшей вокруг намеченного переезда воспитанников детского дома «Баганашыл» из Алматы в Конаев, президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять данный объект на баланс города», - сообщил Желдибай.

По поручению главы государства переезд детей отменен, а администрация президента проведет служебное расследование.

«Все гарантированные законодательством права детей-сирот будут полностью соблюдены», - пообещал пресс-секретарь Токаева.

Напомним, что сегодня утром воспитанников детского дома начали перевозить в Конаев. Они были против, полиция применила к ним силу, в результате некоторым детям понадобилась медицинская помощь.

Между тем депутаты мажилиса считают, что чиновники от Алматинской области намерено дождались, пока парламент уйдет на каникулы, чтобы никто не помешал им перевезти детей в Конаев. В частности, на месте смог присутствовать только депутат мажилиса Бакытжан Базарбек, который вновь заявил о нарушениях норм земельного законодательства и высказал опасения, что после вывоза детей участок может быть переформатирован под застройку.

«Почему все скрыто? Почему документы не выложены в открытый доступ, не обсуждаются на общественных советах? Это вызывает массу вопросов. Говорят о переезде детей, но на каком основании, где обоснование?» - подчеркнул Базарбек.

Более того, по имеющейся у него информации, новый объект в Конаеве, куда перевезли детей, не стоит на балансе госорганов.

«Если это подтвердится, то как вообще возможно было перевезти туда детей? Если земля не оформлена, значит, все это незаконно. Я направлю депутатские запросы, чтобы добиться правды», - заявил депутат, добавив, что также опубликует в социальных сетях все имеющиеся у него документы.

Базарбаек также позднее написал в соцсетях, что «за произвол вокруг детского дома и за несдержанное публичное обещание, данное обществу» он попросил президента отправить акима Алматинской области в отставку.

В свою очередь депутат мажилиса Константин Авершин заявил «Власти», что у него нет слов на этот «очередной опус исполнительных властей».

«Мы же поднимали этот вопрос в феврале и марте. Ощущение, что как будто специально усыпили бдительность, дождались, пока парламентарии, те кто выступал за права детей - это я, Стамбеков, Базарбек, - ушли на каникулы, разъехались кто-куда (за исключением Базарбека, который приехал в детский дом - В.). И в итоге действуют таким абсолютно диким образом, чтобы мы не могли присутствовать там лично, чтобы мы не смогли защитить детей», - сказал Авершин.

Он напомнил, что ранее депутаты разослали письма во все правоохранительные органы и направляли запросы в акимат города, но «получили отписки». Теперь же, вернувшись с каникул, в сентябре будут заниматься этим вопросом «плотнее». В то же время, признал парламентарий, «упущено время», потому что «они дождались пока все на каникулах и таким образом действуют».

«Смотреть на эти кадры, конечно, невозможно - нет слов», - резюмировал Авершин.

Депутат мажилиса Сергей Пономарев также прекрасно понимает, что за насильственным переселением детей из Баганашыла стоит «не забота о детях, а забота о лакомном кусочке земли».

«Я сам, как алматинец, депутат, избранный от Алматы, категорически против точечной застройки. Категорически против того, что не выполняется поручение президента. Я по "Рамсу" делал острейший материал, по другим строительным компаниям. И считаю, что здесь 5 га, а это самая дорогая земля в Казахстане, и детей пытались переселить в Заречный, поближе к осужденным - это что они прогнозируют такое будущее для этих детей? Это абсолютно неправильно, никогда я не видел, что бы так "заботились" о детях - насильно их переселяли. Поэтому решение принято главой государства абсолютно справедливое», - убежден депутат.

Пономарев подчеркнул, что, согласно Конвенции ООН, дети имеют право отстаивать свое мнение, они могут «сами решать многие вещи». Тем более что это дети из детского дома, эти дети «за которых некому заступиться, кроме государства».