Перизат Кайрат на суде не признала свою вину в хищениях

Руководитель общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат, обвиняемая в крупных хищениях, не признала свою вину. По версии следствия, Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева похитили более 3,5 млрд тенге, собранных якобы на благотворительные цели.

«Я не согласна с обвинительным актом. <...> Доводы не обоснованы. Я не несу ответственность за фантазию следствия. Я не признаю обвинение. Позже со всеми фактами я буду отбиваться», - сказала на суде Перизат Кайрат.

Ее мать Гайни Алашбаева также не признала вину.

По версии обвинения, Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева с 2021 по 2024 год собирали деньги на благотворительные цели, однако большая часть средств была потрачена не по назначению.

По первому эпизоду обвинения средства собирались на строительство реабилитационного центра общественного объединения «Батыр» для детей с тяжелыми заболеваниями. Для сбора денег был организован благотворительный аукцион, в итоге было собрано 21,6 млн тенге. Однако деньги не были переданы фонду.

«На самом деле Кайрат, осознавая, что дети-инвалиды нуждаются в дополнительном уходе и лечении, не проявляя сострадания и обладая реальной возможностью оказать им материальную помощь, на всю сумму пожертвований вместе с Алашбаевой использовали денежные средства на свои нужды», - зачитала прокурор Мадина Оразалина.

По данным следствия, 5,5 млн тенге были обналичены, почти 3 млн переведены на счет Гайни Алашбаевой, около 2 млн потрачены на проживание в гостиницах. Кроме того, средства использовались на покупку одежды, аренду автомобиля и приобретение авиабилетов.

«Осознав, что помощь нуждающимся детям является выгодным предлогом для сбора денежных средств в целях личного обогащения, решили не останавливаться на достигнутом», - говорится в обвинительном акте.

Помимо прочего, для организации мероприятий Biz Birgemiz Fest, Central Asia Fest и «Алматы үні» было собрано свыше 105 млн тенге. Однако два из них – Central Asia Fest и «Алматы үні» – так и не состоялись. Из этой суммы 44,5 млн тенге были направлены на организацию Biz Birgemiz Fest, 13,2 млн тенге обналичены, свыше 19 млн тенге переведены на личный счет. Кроме того, 37 млн тенге поступили на счет Гайни Алашбаевой, еще 3 млн тенге также были переведены на ее счет.

В октябре 2023 года OO Biz Birgemiz и посольством Палестины был заключен договор, предусматривающий сотрудничество по сбору гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В результате было собрано свыше 566 млн тенге, из которых лишь около 7,5 млн тенге были переведены на счет посольства Палестины. Оставшиеся средства, по версии следствия, были потрачены на оплату гостиничных услуг, покупку автомобиля за 30 млн тенге, квартиры за 86 млн тенге, 178 млн тенге были переведены на счет ИП, а за 23 млн тенге был приобретен цветочный бизнес ТОО Rebel Flowers. От его деятельности, как утверждают следователи, был получен преступный доход в размере около 69 млн тенге.

Прокурор Арман Кезекен заявил, что Перизат Кайрат собрала 2,8 млрд тенге якобы в целях помощи казахстанцам, пострадавшим от паводков. По данным следствия, почти 7 млн тенге были потрачены на покупку часов Rolex, 93 млн – на приобретение квартиры в жилом комплексе Akbulak Rivera, а еще 123 млн – на ремонт в той же квартире. Кроме того, за 205 млн тенге была куплена квартира с парковочным местом в ЖК Highvill Ishim Gold, а еще одна квартира – в жилом комплексе Көк Жайлау 3 за 25,5 млн тенге, машина за 77 млн тенге, дом в коттеджном городке Vela Village – за 150 млн тенге.

«Всего легализовано и введено в законный оборот более 1 млрд тенге. Часть денежных средств в сумме 920,2 млн тенге направлены на оказание помощи пострадавшим от паводков. Средства на 1,9 млрд тенге потрачены на личные цели», - подытожил прокурор.

Между тем суд в начале заседания запретил СМИ присутствовать и вести прямые эфиры из зала суда.

«Подсудимые могут давать показания в любой момент судебного следствия, суду придется каждый раз объявлять перерыв, чтобы лица, не являющиеся участниками процесса, а также представители СМИ вместе с аппаратурой покинули зал заседания, а после снова заходили. Это будет занимать продолжительное время и отвлекать участников процесса», - объяснил судья.

Судебное заседание продолжится после обеденного перерыва с допроса потерпевших, предоставлявших фонду денежную помощь.

Перизат Кайрат была задержана в ноябре 2024 года, ее мать содержится под домашним арестом. По версии следствия, Кайрат организовывала сборы средств на благотворительные цели и присваивала эти деньги, покупая на них элитную недвижимость, автомобили и дорогие вещи. Общая сумма хищений достигала 3,5 млрд тенге.