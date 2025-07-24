До 15 лет лишения свободы будет грозить за нападение на медиков – Альназарова

Медицинских работников в Казахстане приравняют к сотрудникам правоохранительных органов и за нападение на них введут уголовную ответственность до 15 лет лишения свободы, сообщила в четверг в ходе брифинга в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Как подчеркнула Альназарова то, что сегодня в Казахстане ежемесячно регистрируют случаи нападения на врачей, говорит о «критической ситуации». Поэтому разработан пакет законодательных поправок, на которые положительное заключение получено от генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел.

«В Уголовный кодекс будут внесены отдельные статьи, касающиеся именно нападения на медработников. Это будет новая статья 158-1, которая предусматривает ограничение и лишение свободы», - отметила глава Минздрава.

В частности, ограничения свободы до 2 лет будет предусмотрено в случае «даже угрозы насилия, если оно будет зафиксировано». В случае насилия в отношении одного врача или меработника предусматривается лишение свободы от 2 до 7 лет, в условиях действия режима ЧС – до 10 лет, а в случае насилия в отношении группы медработников – до 15 лет лишения свободы.

«Это достаточно адекватные меры для защиты наших медработников, и в сентябре они (поправки – В.) будут внесены в парламент», - подчеркнула Альназарова.

В свою очередь заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев добавил, нападение на медицинского работника должно расцениваться как нападение на сотрудников правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей.

Отметим, что ранее правительство трижды не поддержало эти поправки депутатов о введении отдельной уголовной статьи за нападение на врачей. Накануне инициативы депутатов поддержал президент и дал поручение кабмину разработать соответствующие поправки в законодательство.