Уголовную ответственность за сталкинг и принуждение к вступлению в брак закрепил сенат

Уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак и за сталкинг окончательно вводят в Казахстане. Такие поправки в законодательство в четверг в двух чтениях одобрил сенат. Теперь документ должен подписать президент.

Как отметил сенатор Марат Кожаев, законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан» предусмотрен большой блок поправок в Уголовный кодекс. В частности, усиливается ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, расширяется категория лиц, в отношении которых не применяется пожизненное лишение свободы. Депутат пояснил, если санкция статьи не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, то лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, назначается лишение свободы сроком от 15 до 20 лет, а женщинам, лицам с инвалидностью первой или второй группы – от 20 до 25 лет.

«Введение уголовной ответственности за принуждение к вступлению в брак, за так называемое дропперство (представление подставных платежных дроп-карт для мошенников в целях осуществления ими кибер-мошенничества), за сталкинг, за создание помех управлению воздушным судном», - также перечислил нововведения Кожаев.

Как следует из текста принятого мажилисом закона, в Уголовный кодекс вводится статья 115-1 (сталкинг), которая предусматривает штрафом в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арест на срок до 50 суток.

Также вводится статья статья 125-1 (принуждение к вступлению в брак). Санкция этой статьи за принуждение лица к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно путем шантажа, в том числе под угрозой разглашения или распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, разглашение или распространение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, предусматривает штраф до 2 тыс. МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если деяние совершено с применением насилия, в отношении несовершеннолетнего лица, с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору или с использованием своего служебного положения, то предусмотрен штраф до 5 тыс. МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1,2 тыс. часов, либо ограничение свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если выше указанные деяния повлекли по неосторожности тяжкие последствия, то тогда лишение свободы на срок от пяти до десяти лет..

Ранее депутат Мурат Абенов говорил, что обсуждались две версии административной ответственности – 50 или 100 МРП, а уголовная ответственность предлагалась от пяти до семи лет лишения свободы.

Вместе с тем законопроектом устанавливается уголовная ответственность коллекторских агентств за злоупотребление или превышение полномочий, если их деяния причинили существенный вред, и дополнен перечень лиц, в отношении которых может быть применено условно-досрочное освобождение. Теперь в их числе будут лица, воспитывающие детей с инвалидностью.

«(Предусмотрено – В.) введение более длительных сроков для наступления права замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также для применения условно-досрочного освобождения за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека, увеличение сроков погашения судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям до 8 и 10 лет соответственно, установление уголовной ответственности за хранение, пересылку и перевозку в целях продажи либо распространения некурительных табачных изделий и вейпов», - также добавил депутат.

Вместе с тем для усиления защиты прав граждан и предпринимателей законом запрещается регистрация в ЕРДР заявлений и сообщений, основанных на заключении специалиста уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа с неподтвержденными признаками наличия ущерба, существенного вреда либо незаконного дохода, полученного субъектом предпринимательства. Устанавливается обязательное согласие с прокурором производства ревизии и проверки субъектов предпринимательства.

В то же время, для повышения состязательности уголовного процесса, предусмотрено уточнение права адвокатов при назначении экспертиз знакомиться с информацией об объектах экспертиз и предоставлять адвокатам право вносить в суд документ, противоположный обвинительному акту – акт защиты.