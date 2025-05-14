В Казахстане введут административную и уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак

Депутаты мажилиса поддержали введение административной и уголовной ответственности за принуждение к вступлению в брак. Эту норму намерены принять в рамках законопроекта по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов, сообщил журналистам в среду в кулуарах мажилиса депутат Мурат Абенов.

«Вчера проголосовали, депутаты поддержали поправку не о краже невест, а о принуждении вступления в брак. Мы его назвали правильно и рассматриваем все случаи, и там есть три позиции. По первой – штраф, где более сложные случай, несовершеннолетние, с применением силы – будет уголовная ответственность», - сообщил Абенов.

При этом, уточнил он, размеры штрафов и другие детали «еще уточняются». В частности, обсуждались две версии административной ответственности – 50 или 100 МРП. Что же касается более серьезных случаев, то речь идет о краже девушек силой или группой лиц.

«Там будет более серьезная ответственность, вплоть до уголовной – 5-7 лет. Почему мы эту норму принимаем: за три года было 214 жалоб в полиции по принуждению вступления в брак, о похищении. И из них только 10 дошло до суда. В половине случаев ничего не сделали, отпустили. Хотя девушка доказывала, что ее похитили, что она выпрыгнула из машины, к ней применили силу, но ничего сделать не смогли», - привел данные Абенов.

Депутат отметил, что поправка внесена в проект закона по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов, который планирует рассмотреть мажилис во втором чтении «скорее всего, на следующей неделе».

Напомним, еще в августе 2023 года сообщалось, что генеральная прокуратура поддержала предложение уполномоченного по правам человека внести в Уголовный кодекс дополнительную статью 125-1, предусматривающую ответственность за кражу невест.

В декабре 2024 года депутаты мажилиса возмутились распространяемыми в интернете видео о кражах невест и пропаганду этого по телевидению и вновь заявили о необходимости ввести за это уголовную ответственность.

И только 5 февраля 2025 года депутат Абенов сообщил, что поправка будет внесена в законодательство.