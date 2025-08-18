Управляющая компания незаконно взимала плату с туристов на въезде к озеру Иссык – акимат

Акимат Алматинской области заявил, что управляющая компания ТОО «Хабель» незаконно взимала плату с туристов на въезде к озеру Иссык, передает Kazinform .

Ранее туристы пожаловались на повторное взимание платы за проезд. При въезде на территорию Иле-Алатауского национального парка на официальном экопосту с каждой машины взимается установленный сбор в размере 1 179 тенге для легковых автомобилей и 11 009 тенге для автобусов, при этом выдается фискальный чек. А ближе к озеру был установлен второй шлагбаум, где также требовали плату за въезд и парковку, причем взималась плата 2 тыс. тенге с человека, 1,5 тыс. тенге за легковой автомобиль, 5 тыс. тенге за микроавтобус, 15 тыс. тенге за средний автобус и 20 тыс. тенге за большой автобус. Никаких чеков не выдавали.

В акимате Алматинской области заявили, что действия управляющей компании являются незаконными: «Согласно договору доверительного управления, заключенному с ТОО "Хабель", взимание платы с туристов не предусмотрено. Подобные действия управляющего выходят за рамки его полномочий и нарушают условия договора».

Власти региона подчеркнули, что взимание платы с автотранспортных средств допускается только на территории Иле-Алатауского национального парка в соответствии с законодательством.

В адрес ТОО «Хабель» было направлено уведомление о прекращении незаконного взимания платы и демонтаже установленных шлагбаумов. По официальной информации, с 17 августа шлагбаумы на въезде к озеру убрали.