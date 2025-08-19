Строительство двух железных дорог в Казахстане завершат в этом году досрочно – Минтранспорта

В этом году в Казахстане досрочно завершатся два крупных железнодорожных проекта из пяти, сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства во вторник.

По информации Сауранбаева, всего в стране в эксплуатации находятся 16 тыс. км железнодорожных сетей, а уровень износа достигает 57%. Это сказывается на скорости и безопасности движения поездов, инфраструктура работает на пределе своих возможностей. До 2030 года планируется строительство новых и модернизация 5 тыс. км путейм, также проводятся ремонтные работы на 11 тыс. км путей.

Сейчас идут строительные работы по пяти проектам: Достык – Мойынты, Обводная линия Алматы, Дарбаза – Мактаарал, Мойынты – Кызылжар и Бахты – Аягоз.

«В этом году досрочно завершатся два крупных проекта: участок Достык – Мойынты и обводная линия Алматы. В следующем году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал», - сказал министр.

Также с этого года началась масштабная модернизация на 3 тыс. км железнодорожных участков. В Минтранспорта приравнивают это к строительству новых путей.

«Например, пропускная способность участка Кызылжар – Сексеуыл увеличится с 8 до 25 поездов, а на участке Кандыагаш – Тобол с 7 до 25. На сегодняшний день можно сказать, что данные проекты формируют полноценный железнодорожный каркас Казахстана», - сказал Сауранбаев.

Глава правительства Олжас Бектенов поручил завершить эти проекты в установленные сроки.

Отметим, что ранее, после церемонии запуска строительства железной дороги Достык – Мойынты в пресс-службе премьера сообщали, что Сстроительство должно завершиться в IV квартале 2025 года.