В правительстве вновь заявили о рисках неподготовленности регионов к отопительному сезону

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства доложил о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. По его информации, не во всех регионах эта подготовка идет как надо, есть отставания от графиков ремонтных работ и недостаточный объем топлива.

По словам министра, в соответствии с графиком, утвержденным системным оператором, на электрических станциях в этом году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.

«На разных стадиях ремонтные работы ведутся на четырех энергоблоках, 31 котле и 20 турбинах. Завершен ремонт на пяти энергоблоках, 22 котлах и 12 турбинах», - уточнил Аккенженов.

На ремонт по энергетическим источникам запланировано освоить 376,7 млрд тенге, что на 13% выше уровня прошлого года. На электрических сетях РЭКов запланировано отремонтировать 17 тыс. км линий электропередачи, 420 подстанций, 3,5 тыс. распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

«Выполнен ремонт 77% линий электропередачи, 68% подстанций и 73% распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. На сетях теплоснабжения запланированы ремонтные работы по реконструкции и капитальному ремонту 323 км тепловых сетей. Выполнено 215 км или 66%», - также проинформировал министр энергетики.

Он пообещал, что все ремонтные работы будут завершены в срок.

Вместе с тем Аккенженов сообщил, что на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и ТЭЦ-3 в Алматы увеличилось количество технологических нарушений с начала этого года: на 16% и на 35% соответственно. А «Севказэнерго» не соблюдает нормативные запасы топлива: на ТЭЦ-2 Петропавловска запасов угля всего на 8 суток, когда нормативы требуют на 20 суток.

Для капитального ремонта и реконструкции 323 км тепловых сетей на 2025 год предусмотрено около 130 млрд тенге, из них 40,4 млрд тенге – из республиканского бюджета и 18,9 млрд тенге – из резерва правительства.

Согласно данным слайда презентации, только в Павлодарской области, в Алматы и в области Жетысу готовность теплосетей составляет 90% и более. В Атырауской, Мангистауской областях и в области Абай – от 77 до 84%. В Астане, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской областях и в области Улытау – готовность от 60% до 75%. Самые низкие темпы в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Алматинской областях – почти половина из запланированных работ не выполнена. В целом фактически отремонтировано 215 км теплосетей.

«На сегодня выполнение составляет 66%. Просим дать поручения акимата завершить начатые работы до начала отопительного сезона», - попросил глава Минэнерго премьер-министра.

Кроме того, министр констатировал, что не все акиматы проводят работу по формированию запасов угля, хотя сейчас идет активная фаза заготовки. Так, согласно информации, представленной на сладах, в областях Абай, Улытау и в Астане запасы составляют всего 15%, а в области Жетысу – 6%. Менее 50% запасов сформировано в Шымкенте и Алматы, а также в Карагандинской, Алматинской, Павлодарской, Туркестанской, Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской и Кызылординской областях. И только в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях запасы составляют от 50 до 56%.

В свою очередь министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что готовность объектов образования к отопительному сезону составляет 92%. Отстают от графика Алматинская и Карагандинская области – там готовность объектов образования составляет 80% и 76% соответственно. Аналогичная ситуация и по объектам здравоохранения: общая готовность – 92% и низкие показатели в Карагандинской и Алматинской областях. Готовность автономных котельных, по данным местных акиматов, составляет 85%, а готовность угля для них – 51%, запасов мазута – 91%, дизельного топлива – на 39%.

«По жилым домам подготовительные работы завершены в 43 877 домах, это 84% от плана. Отмечаются ненадлежащие темпы готовности жилья в Жамбылской области, городе Шымкенте», - констатировал министр.

Как уточняется на слайдах, в Жамбылской области готовность 67%, в Шымкенте – 64%.

Кроме того, идет отставание от плана ремонтных работ по сетям водоснабжения и водоотведения в Алматы, в Мангистауской области, в области Улытау и в Шымкенте.

Заслушав доклады, премьер-министр Олжас Бектенов в свою очередь констатировал, что в Акмолинской области на Степногорской ТЭЦ не завершен ремонт резервного котла, в Мангистауской области на ТЭЦ-2 перенесены сроки ремонта двух турбин. Также наблюдаются низкие темпы работ по реконструкции тепловых сетей Актау.

«В каждом регионе есть такие проблемы. Данная ситуация говорит о слабом планировании и отсутствии жесткого контроля со стороны акимов. В некоторых областях отмечается слабая работа региональных штабов по подготовке к зиме. При должной координации и контроле многих рисков можно избежать», - отметил Бектенов.

Он поручил министерству энергетики принимать жесткие меры по каждому факту нарушения сроков или их переноса без оснований, а акимам – принять личное участие в комиссии по оценке готовности энергопредприятий к отопительному сезону. На особый контроль поручено взять энергоисточники городов Риддер, Кентау, Экибастуз и Актау.

«В случае вхождения в отопительный сезон без паспорта готовности виновные будут привлечены к ответственности», - пообещал Бектенов.

Также он поручил возобновить региональные штабы по отопительному сезону, до 1 сентября утвердить графики поставок мазута в регионы, своевременно завершить ремонтные работ на теплоисточниках и теплосетях, до 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования, до 15 октября – объектов здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда.