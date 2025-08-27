В МВД намерены штрафовать кикшеринговые компании за превышение скорости самокатов на тротуарах

Сервисы проката электрических самокатов получат предписания на устранение нарушений, связанных с превышением пользователями скорости при передвижении по тротуару и хаотичной парковкой самокатов. Если они не будут устранены в срок, компаниям будут выписаны административные штрафы, сообщил на брифинге в среду председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.

По словам Султанбаева, передвижение по тротуару и несоблюдение скоростного режима – основные проблемы в плане безопасности использования самокатов.

«Руководители всех этих кикшеринговых компаний в свое время нам клятвенно обещали, что, если самокаты используются по тротуарам, они не будут превышать скорость более 6 км в час, однако на сегодня это не исполняется. Поэтому в отношении руководителей этих компаний будут в рамках закона приняты меры», - сказал председатель комитета.

Кроме того, по его словам, в комитете уже просили кикшеринговые компании вместе с акиматами определить места стоянок для самокатов, но эта работа не была сделана до конца. Он отметил, что в этом вопросе уже изучался международный опыт, и комитет уже дал свои предложения по парковкам для самокатов.

«Мы сегодня им вручим предписания по всем фактам нарушений, которые имели место, дадим срок на устранение, в случае неисполнения в рамках закона к ним будут приняты административные меры», - сказал Султанбаев.