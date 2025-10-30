Бектенов констатировал снижение темпов привлечения инвестиций в экономику регионов

Глава правительства Олжас Бектенов провел совещание по привлечению инвестиций в экономику. Внимание уделено повышению эффективности работы министерств и акиматов и темпов запуска инвестпроектов в регионах.

По данным министерства национальной экономики, общий объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев текущего года составил 13,8 трлн тенге, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Среди регионов лидерами по выполнению плановых показателей по инвестициям в основной капитал являются город Астана, Туркестанская, Карагандинская области. Отставание от плановых показателей наблюдается в Атырауской области, в областях Улытау и Абай.

Объем валовых прямых иностранных инвестиций составил $10,1 млрд. Лидерами по исполнению плановых показателей являются Северо-Казахстанская, Акмолинская, Туркестанская области и город Астана. Отстают от показателей Павлодарская, Карагандинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области, область Абай и др.

Премьер-министр подчеркнул, что годовой план по привлечению объема инвестиций в основной капитал выполнен на 52,7%, по привлечению прямых иностранных инвестиций – менее половины. Бектенов констатировал, что снижение темпов зачастую связано с недоработками со стороны госорганов в виде затягивания сроков реализации проектов, излишних бюрократических процедур.

Так, в Атырауской области исполнение плана по инвестициям в основной капитал составило лишь 42,8%. В области Улытау сохраняется зависимость от крупных компаний – 61,5% по инвестициям в основной капитал. В области Абай – 70,4% по инвестициям в основной капитал и 26,2% по прямым иностранным инвестициям.

Бектенов поручил усилить работу со средними предприятиями. Он также заявил, что из-за срыва поставок оборудования есть проблемы с реализацией ряда промышленных объектов.

«Акимы и министры должны ежедневно лично заниматься вопросами привлечения инвестиций. Это самый важный вопрос. Не будет инвестиций, не будет никакого развития экономики. Поручаю акимам отстающих регионов за недостижение целевых показателей по инвестициям привлечь к дисциплинарной ответственности своих заместителей», - подчеркнул он.

Также на совещании рассмотрели меры по повышению эффективности системы сопровождения инвесторов и обсуждены вопросы защиты их прав. Сообщается, что за счет прокурорского фильтра пресечено 380 незаконных проверок, 450 адмпроизводств и порядка 200 ограничительных мер. Оказана помощь 1800 инвесторам, чей вклад в экономику составляет порядка 19 трлн тенге.

Бектенов поручил руководителям госорганов и акимам активизировать работу по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для инвесторов, а также усилить контроль за реализацией проектов.