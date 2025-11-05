США могут закрыть часть воздушного пространства из-за нехватки авиадиспетчеров

Министерство транспорта США может закрыть некоторые части воздушного пространства, если на работу не выйдет достаточное количество авиадиспетчеров, заявил во вторник глава ведомства Шон Даффи.

«Если мы перенесемся на неделю вперед, демократы, вы увидите массовый хаос. Вы увидите массовые задержки рейсов, массовые отмены рейсов, и, возможно, мы закроем определенные части воздушного пространства, потому что мы просто не можем им управлять, потому что у нас нет авиадиспетчеров», - цитирует Даффи CNN с пресс-конференции во вторник.

В начале приостановки работы правительства авиадиспетчеры получили частичную зарплату, а на прошлой неделе не получили ее вообще. Даффи сообщил, что в четверг им будет отправлен еще один расчетный листок с нулевой суммой.

«Я не могу просто так найти деньги и заплатить авиадиспетчерам. Наша конституция и наше правительство работают иначе», - сказал Даффи.

Даффи также подтвердил, что если воздушное пространство небезопасно, министерство транспорта его «закроет»: «Мы задерживаем рейсы, отменяем их или просим авиакомпании отменить рейсы, если у нас недостаточно диспетчеров для эффективного и безопасного управления воздушным пространством. Было бы нечестно утверждать, что с этим закрытием системы не будет больше рисков. Риски в системе растут».

Диспетчеры, как и сотрудники управления транспортной безопасности, обязаны работать во время приостановки работы федерального правительства, несмотря на отсутствие заработной платы.

На этой неделе аэропорт Хьюстона имени Джорджа Буша предупредил пассажиров о трехчасовом ожидании прохождения досмотра. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте в прошлом месяце предупредил о длинных очередях, вызванных нехваткой персонала.

Между тем Reuters сообщает, что двухпартийные усилия в сенате по возобновлению работы федерального правительства уже на этой неделе сменились новыми признаками разочарования, несмотря на то что республиканцы и демократы обнародовали подробности возможного выхода из пятинедельного тупика.

Сенат в 14-й раз проголосовал за отклонение действующего законопроекта о финансировании деятельности правительства до 21 ноября. Демократы требуют продления срока действия федеральных налоговых льгот, которые должны помочь американцам оплачивать частное медицинское страхование в соответствии с Законом о доступном медицинском обслуживании. Республиканцы же считают, что правительство должно возобновить работу до начала переговоров по вопросам здравоохранения.

Демократы сената и два независимых депутата во вторник провели несколько часов за закрытыми дверями на встрече, на которой, по словам лидера демократов сената Чака Шумера, «обсуждались все варианты». Однако Шумер не проявил никаких признаков компромисса: «Мы будем продолжать бороться день за днем, голосовать за голосование, пока республиканцы не поставят работающие семьи выше богатых».

По информации CNN, что уже на этой неделе может быть достигнуто соглашение о принятии временного законопроекта о возобновлении работы правительства, а также нескольких годовых законопроектов о расходах, с обещанием в будущем проголосовать за продление миллиардных субсидий на медицинскую страховку. Краткосрочное финансирование позволит возобновить работу правительства и предоставить Конгрессу дополнительное время для согласования законопроектов об ассигнованиях на весь год.

Однако, как сообщает Reuters, помимо республиканцев, только демократы Кэтрин Кортес Масто и Джон Феттерман, а также независимый кандидат Ангус Кинг готовы поддержать законопроект о временном финансировании. Поскольку республиканец Рэнд Пол также выступает против этой меры, лидерам республиканцев необходимо ещк пять голосов демократов для возобновления работы правительства.

Из-за приостановки работы правительства, начавшейся 1 октября, прекратилась продовольственная помощь малоимущим американцам, около 750 тыс. федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, другие же работали без оплаты, а также в некоторых городах США были остановлены авиаперевозки.