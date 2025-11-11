Большинство казахстанцев не слышали о «Бюджете народного участия», показал опрос DEMOSCOPE

Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE при Международном центре журналистики MediaNet провело опрос , по результатам которого выяснилось, что 80,7% казахстанцев ничего не слышали о программе «Бюджет народного участия», а 41,5% заявили, что информация о государственных закупках в Казахстане слабо доступна.

Программа «Бюджет народного участия» позволяет жителям казахстанских городов влиять на распределение местного бюджета и направлять финансирование на благоустройство своих районов.

В рамках опроса выяснилось, что 28,2% респондентов не желают участвовать в формировании местных бюджетов, 30,1% хотели бы влиять, но не верят, что их участие приведет к реальным изменениям. При этом часть казахстанцев выразили свою готовность к участию: 19,8% очень хотят принимать участие и 17,4%, возможно, подключатся, если будет удобный и понятный формат.

Также DEMOSCOPE выяснило, что суммарно 41,5% казахстанцев считают информацию о госзакупках слабо доступной, а 31,9% респондентов называют коррупцию и «выбор своего поставщика» главной проблемой системы.

В вопросе контроля за прозрачностью государственных закупок почти треть казахстанцев (29,6%) не доверяют никому, 22,4% опрошенных выразили доверие общественным организациям и активистам, а 19,6% – независимым журналистам и СМИ. При этом лишь 13,1% склонны доверять государственным надзорным органам, а 7% – депутатам парламента и маслихатов.

«Сейчас государственные закупки составляют 43% от всех государственных расходов и 6,6% ВВП. <...> Данные опроса DEMOSCOPE продемонстрировали системный кризис доверия к процессам государственных закупок и высокую степень общественного нигилизма к формированию и расходованию бюджетных средств», - пишут в бюро мониторинга общественного мнения.

Опрос проводился с 11 по 22 сентября 2025 года. В рамках него было опрошено 1100 человек в 17 областях и городах республиканского значения.

