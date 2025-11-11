Государственная система учета и контроля радиоактивных отходов появится в Казахстане

В Казахстане появится государственная система учета и контроля радиоактивных отходов, а также будет создан национальный оператор в этой сфере. Эти нормы прописаны в законопроекте «Об обращении с радиоактивными отходами», который в понедельник презентовали в мажилисе.

Как напомнил депутат мажилиса Едил Жанбыршин, в Казахстане до сих по не решена проблема «исторических радиоактивных отходов», среди которых бывший Семипалатинский испытательный ядерный полигон, бывший полигон «Азгир», хвостохранилище «Кошкар-Ата» в Актау и бывшие урановые рудники. Все дело в том, что действующее законодательство не охватывает эту сферу в полном объеме, а существующие нормы разрозненны.

«Поэтому главная цель законопроекта – создание единой правовой системы обращения с радиоактивными отходами, обеспечение защиты населения и окружающей среды от радиационного воздействия, а также установление порядка безопасного хранения и захоронения отходов», - объяснил он.

Таким образом, в новом документе определены основные понятия, такие как объекты и субъекты, устанавливаются виды радиоактивных отходов, их источники, а также статус пунктов захоронения и хранилищ. Также вводится государственное регулирования и полномочия госорганов.

«Правительство принимает решения о строительстве и закрытии пунктов захоронения. Уполномоченный орган осуществляет лицензирование и государственный контроль. Вводится государственная система учета и контроля радиоактивных отходов», - перечислил Жанбыршин.

Третья глава законопроекта устанавливает общие условия обращения с радиоактивными отходами, вводит институт национального оператора по обращению с радиоактивными отходами и определяет источники финансирования и технической инфраструктуры.

«Международная практика подтверждает, что наличие национального оператора обеспечивает безопасную, прозрачную и экономически эффективную цепочку обращения с радиоактивными отходами, а также исключает раздробленность функций, обеспечивает единый стандарт безопасности и предотвращает «перекладывание бремени» обращения с радиационными отходами на будущие поколения», - пояснил депутат.

Таким образом, национальный оператор будет организовывать сбор, транспортировку и переработку радиоактивных отходов от всех предприятий. В его функции будет уходить проектирование, строительство, эксплуатация и обслуживание пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также проведение переработки и кондиционирования отходов для их безопасного размещения. Кроме того, оператор будет вести учет радиоактивных отходов, готовить отчетность и обеспечивать мониторинг и контроль объектов захоронения.

Что касается обращения с радиоактивными отходами, то отдельной главой законопроекта регулируются процессы сбора, переработки, кондиционирования, захоронения, а также проектирование, строительство, эксплуатация и закрытие пунктов захоронения. При этом документом вводится запрет на ввоз, размещение и захоронения ввезенных радиоактивных отходов на территории Казахстана.