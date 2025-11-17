Токаев подписал закон об искусственном интеллекте

Как напомнила пресс-служба Акорды, теперь искусственный интеллект будет признаваться в качестве инструмента достижения человеком определенных задач. С учетом этого собственники, владельцы, пользователи несут ответственность исходя из их роли в эксплуатации систем искусственного интеллекта. На собственников и владельцев возложены обязанности по управлению рисками, обеспечению безопасности и надежности, поддержке пользователей по вопросам функционирования систем искусственного интеллекта.

Наряду с этим для защиты прав физических, юридических лиц установлен запрет на создание и эксплуатацию на территории Казахстана систем искусственного интеллекта, обладающих рядом возможностей (использование подсознательных, манипулятивных или иных методов; сбор и обработка персональных данных с нарушением законодательства о персональных данных и их защите; другие возможности). А для обеспечения осведомленности о результатах, созданных с применением ИИ, введено требование о маркировке таких товаров, работ, услуг.

Кроме того, введены законодательные основы функционирования национальной платформы искусственного интеллекта, которая будет использоваться для разработки, обучения, опытной эксплуатации платформенных программных продуктов, моделей искусственного интеллекта в течение ограниченного периода времени.

Также президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации». Первый блок поправок направлен на приведение законодательных актов в соответствие с новым законом, второй – на совершенствование законодательства по иным вопросам. Также закон регламентирует оборот необеспеченных цифровых активов на территории Казахстана и усиливает требования по обеспечению информационной безопасности.

Как сообщалось ранее, законом «Об искусственном интеллекте» устанавливается классификация систем искусственного интеллекта по трем основным признакам: по степени риска, по степени автономности и по режиму использования. Документом предусмотрены принципы регулирования искусственного интеллекта, вопросы регулирования интеллектуальной собственности и перечень доверенных систем высокой степени риска и порядок их аудита.

В рамках закона объектами авторских прав будут признаваться «промты», то есть задачи, которые ставятся перед системой искусственного интеллекта на этапе, когда она должна отработать задание. При этом произведения, созданные системами ИИ без творческого вклада человека, не подлежат защите авторским правом.

Также законом закреплены основные этические принципы использования искусственного интеллекта. Среди них приоритет – права человека, безопасность и прозрачность работы. Искусственный интеллект не признается субъектом правоотношений, человек остается ответственным за все решения.

Помимо этого, законодательно закреплен обязательный вид страхования за вред, причиненный системами искусственного интеллекта, наряду с добровольным видом. А в случае выявления рисков, собственники и владельцы систем искусственного интеллекта должны принять незамедлительные меры, направленные и на предотвращение ущерба для исключения потенциальных угроз.

Сопутствующими поправками предусматриваются единые подходы к применению технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики, уточняются понятия автоматизированной обработки данных, предусматривается лицензирование деятельности, связанной с информационной безопасностью и вводится обязанность для масс-медиа указывать контент, созданный с применением искусственного интеллекта.