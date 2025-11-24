Авторизоваться в eGov и eOtinish казахстанцы могут с помощью логина и пароля – НИТ

На портале электронного правительства eGov.kz, а также в eOtinish, на платформе Smart Bridge и на портале «Открытое правительство» появился новый способ авторизации пользователей, сообщила пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

«Теперь пользователям доступны несколько вариантов аутентификации: eGov QR – вход через сканирование QR-кода в мобильном приложении eGov Mobile; авторизация с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) – подтверждение выполняется через SMS-код; вход по логину и паролю – пользователь вводит ИИН и пароль, а подтверждение личности выполняется с помощью ЭЦП», - сообщили в НИТ.

Отмечается, что функция сканирования QR-кода рекомендуется для активных пользователей приложения eGov Mobile, а новый механизм авторизации с использованием логина и пароля удобен в случаях, когда пользователь находится вне зоны действия сети мобильных операторов, так как не требуется подтверждение личности через SMS-код. Кроме того, есть возможность восстановления пароля в случае его утраты.

«Система автоматически определяет доступные пользователю данные и предлагает соответствующие поля для ввода. После успешной проверки информация подтверждается с помощью ЭЦП, что завершает процесс авторизации и обеспечивает безопасный вход в личный кабинет», - отметили в НИТ.

В НИТ подчеркнули, что обновление направлено на повышение безопасности, удобства использования и предоставление альтернативного способа идентификации для доступа к цифровым государственным услугам.