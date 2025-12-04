Здесь планируется развивать в том числе обрабатывающую промышленность
В Атырауской области создана новая специальная экономическая зона
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

Постановлением правительства, которое вступило в силу 1 декабря, создана специальная экономическая зона «Атырау», сообщает Kazinform.

Согласно постановлению, СЭЗ создается до 31 декабря 2036 года. Зона расположена в Атырауской области, в пределах административных границ города Атырау вдоль трассы Атырау – Доссор, а также на территории Жылыойского района. Общая площадь СЭЗ составляет 450 га.

До 2036 года в новую СЭЗ планируется вложить 320 млрд тенге инвестиций, из них 120 млрд тенге – иностранных. Объем производства товаров, услуг и работ должен достигнуть 410 млрд тенге. В СЭЗ будет работать 70 компаний, создано 2,5 тыс. рабочих мест, а доля казахстанского содержания составит 85%.

Создание зоны направлено на развитие современных высокопроизводительных и конкурентоспособных производств, внедрение новых технологий в экономику региона, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, а также развитие отраслей обрабатывающей промышленности, включая химическое и нефтехимическое производство, металлургию, выпуск неметаллической минеральной продукции, металлообработку, резиновые и пластмассовые изделия и другую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

