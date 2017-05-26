Телеобзор: Алдар Косе, МММ и Ксения Собчак

На неделе единственному в стране деловому телеканалу Atameken Business Channel исполнился год. За это время его команда успела стать обладателем статуэтки первой национальной телепремии в номинации «Событие телевизионного сезона». «Тумар» из рук самого министра информации и коммуникаций получила генеральный директор телеканала, в то время как его главная звезда скромно аплодировала коллегам с места в зрительном зале.

Когда в конце прошлого года стало известно о том, что известный блогер Ержан Рашев собирается вести авторскую программу на Atameken Business Channel, многие, должно быть, как раз и узнали о том, что такой телеканал вот уже полгода существует. Если судить по аккаунту канала в Youtube, по популярности Рашев уступает только американскому эксперту в области развития бизнеса Брайну Трейси, но оно и понятно - речь все-таки о телеканале для бизнес-аудитории.

В минувшее воскресенье перед Ержаном Рашевым и его женой Джулианой Карузо предстал известный в сети адвокат Джохар Утебеков. Уже на первых минутах «инновационной телепередачи» стало понятно - супруга Рашева и не подозревает о том, кто находится перед ней. Первый вопрос итальянки Утебеков и вовсе не понял, но потом ситуация прояснилась: оказалось, Джулиана решила поинтересоваться, пишет ли он посты в Facebook, и если да, то для чего. Спикер, которому такие вопросы, надо полагать, уже давно никто не задавал, немного растерялся, но ответил, что в соцсети предпочитает выражать свою позицию по разным актуальным вопросам. Джулиана продолжила неловкую беседу вопросом о том, на какую тематику пишет Утебеков. «Я пишу на юридическую тематику», - начал отвечать гость, и пока он говорил об особенностях своего «блога», ведущая многозначительно хмыкала.

Выслушав ответ адвоката с самым серьезным выражением лица, Джулиана перешла на английский язык и поинтересовалась, а знают ли казахстанцы свои права. Чуть позже она решила узнать, равны ли граждане Казахстана перед законом. Рашев, уже два раза выступив переводчиком для своей супруги, к этому моменту даже немного заскучал и лениво открестился от вопроса Джулианы: «Вопрос от иностранного гражданина, не от меня. Я знаю ответ!». Утебеков хоть и признал, что вопрос «немножко наивный», все же ответил на него уверенным «конечно, нет» в конце. «В смысле «нет»?!», - воскликнула Джулиана, которую возмутила сама формулировка - в идеале ведь должно быть «да», с чувством заявила девушка.

И пока ведущая переживала очередной приступ культурного шока, Рашев воспользовался возможностью задать свой вопрос: «Если бы Джохар Утебеков стал министром юстиции гипотетически, три таких реформы, которые он бы принял в ближайшее время?». Адвокат, недолго думая, заявил, что провел бы «кадровую чистку» среди судей, полицейских и озаботился бы реформированием уголовной системы. Рашев, практически ничего не потратив на раздумья, сказал, что будет непременно голосовать за Утебекова, если тот будет баллотировать на пост президента.

Вернувшись в себя, Джулиана решила поделиться с адвокатом впечатлениями от своей последней командировки в ОАЭ и рассказала, что тамошние госслужащие получают заоблачную зарплату, и не это ли может спасти Казахстан от угрожающего размаха коррупции. Утебеков призвал ее не искать решения на поверхности и, ссылаясь на некие исследования, авторитетно заявил: корреляция между уровнем зарплаты и честностью чиновника незначительна. Мнение спикера вновь вызвало неподдельное удивление у ведущей, которая не преминула сказать, что не согласна. Самому же Рашеву в этом выпуске именного шоу достался еще блок блиц-вопросов, после которого он, заглядывая в глаза супруге, поблагодарил ее за «интересные вопросы».

Кстати, слово «бизнес», кажется, за время программы на первом и единственном в своем роде деловом телеканале Казахстана так ни разу и не прозвучало. Как, впрочем, и в другой программе, которая на сайте телеканала сейчас находится в топе самых популярных. В начале мая Данил Москаленко в рамках программы «Время говорить» встретился с философом Казбеком Казкеновым, чтобы обсудить заявленный государством курс на модернизацию общественного сознания. Ровно с самого начала программы (которая, к слову, выходит в прямом эфире) ведущий упорно пытался склонить своего спикера к акценту на экономической модернизации сознания, и где-то к середине выпуска эти усилия увенчались успехом. Сомнительным, надо сказать, успехом.

«Сказки наши! Алдар Косе в субботу и воскресенье ходит по базарам, всех обманывает, мы хлопаем в ладоши. По существу, современный МММ (в этот момент ведущий с сомнением замычал). В сказках наших отец пускает три стрелы, джигиты мчатся: отобрать, забрать, найти клад («Учат цель достигать!», - отчаянно пытался спасти положение Москаленко) Там нет труда в наших сказках! Одна Золушка 24 часа работала и за принца хочет выйти, как Ксения Собчак!», - раздосадовано завершил свою мысль философ, разведя руками. «Переписать сказки?», - как можно более серьезным тоном интересуется ведущий. «Переписать!», - соглашается Казкенов, продолжая уже про игрушки.

«Что с игрушками?», - ведущему не остается ничего иного. «Игрушки у нас какие? Домино, лото, шашки, карты… Я не против этих игр. Там нет шахмат. Там нет лунохода, марсохода, спутника. Кстати, передовые страны с детства покупают именно эти игрушки…», - продолжал эксперт по модернизации сознания. «Плюс СМИ, телеканалы», - мысли у философа неслись стремительно, - «но ваш канал я уважаю, за год вы прогрессируете. Ряд телеканалов по 12-14 часов передают «улицы добитых фонарей», «улицы разбитых ментов»… Что вкладывают в молодого человека? Там же не показывают процесс труда». «Сейчас вообще не смотрят уже телевизор…», - то ли удовлетворенно, то ли не очень махнул рукой ведущий.

Свой яркий монолог о недостатке нам трудового воспитания Казкенов завершил и вовсе феерично: «У нас в 11 часов в любом коллективе татешка одна какой лозунг продвигает? «Шай ишпеймиз ба?» Все. И работа прекратилась», - сказал он, показав руками крест. И тут можно было бы снова пожурить канал за довольно приземленный уровень дискуссии, но от этого шага лучше воздержаться. Несмотря ни на что Atameken Business Channel способен восхитить неискушенную зрительскую аудиторию количеством прямых эфиров. Да, бывает, спикеры из разных городов начинают говорить одновременно, на экране появляются совершенно бессмысленные сообщения из канального чата в WhatsApp, но уж лучше так, чем по 14 часов «Сулеймана Великолепного». Тут с философом нельзя не согласиться.