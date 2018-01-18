Образование в сфере технологий, Лекция Фуада Гаджиева

Декан факультета информационных технологий Казахстанско-Британского технического университета Фуад Гаджиев в рамках недели лекций Vласть Update Almaty читает лекцию "Образование в сфере технологий. Надо ли в университетах учить тому, что постоянно меняется".
Ключевые тезисы лекции:
- Смысл образования - научить человека пользоваться своими способностями для достижения поставленных целей. У студентов должно сформироваться четкое понимание того, как получаемые знания в ВУЗе сыграют в их жизни.
- Преподаватели в университете должны не просто учить, а быть менторами, помощниками. Студентам необходимо получать знания самостоятельно, а преподавателям следует объяснять их и систематизировать.
- В техническом образовании остаются важными такие базовые вещи как массированная математика. Технологии меняются очень быстро, знания устаревают, не устаревает лишь язык.
- Технологиям можно учить, если преподаватели имеют опыт работы в реальной индустрии - запускают продукты на рынок, зарабатывают деньги. Таким образом представляется необходимый для студентов симбиоз теории и практики.
- Обучению тяжеловесным технологиям, таким как электроника, должна также сопутствовать реальная деятельность – необходимы университетские лаборатории, цеха. Образование будет успешным в том случае, если студенты будут совмещать работу и обучение - будь это цех или профессор, который дает практические задания. Так у студентов повышается мера ответственности, стимул, проясняется конечная цель. Проектно-ориентированное обучение – это, вероятно, лучший и наиболее оптимальный способ добиться успеха.
Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.
Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.
Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.
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