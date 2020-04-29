Сдавать тест на коронавирус для посещения врачей не нужно – Есмагамбетова

Каждый пациент в Казахстане рассматривается любым врачом как потенциально зараженный коронавирусом, однако для похода к врачам гражданам не нужно будет сдавать ПЦР-тест на COVID-19, заявила в среду в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«На сегодня такого требования не установлено, то есть обязательного ПЦР-требования при посещении врача (не нужно - V)», - сказала Есмагамбетова, отвечая на вопрос, должны ли пациенты приходить со справками об отсутствии коронавируса к узким специалистам после снятия карантина.

Вместе с тем, напомнила она, в Казахстане установлено требование, что «любой пациент рассматривается медицинским работником, как условно зараженный». Соответственно, врач должен использовать средства индивидуальной защиты, а пациент должен носить маску и использовать антисептики.

«Пока на данный момент требования об обязательном проведении ПЦР-диагностики при обращении за медицинской помощью, при посещении любого открытого объекта нет», - заверила главный государственный санитарный врач.

«От стоматолога мы будем требовать, чтобы у него было исследование, от пациента нет. Это касается всех профильных врачей», - также уточнила она.