В Актюбинской области с начала июня пневмония диагностирована более чем у 700 человек

Более чем у 700 человек выявлена пневмония с начала июня в Актюбинской области, сообщила на брифинге и.о. руководителя управления здравоохранения области Светлана Есенаманова.

«С начала июня до сегодняшнего дня зарегистрировано более 700 случаев пневмонии, из них 478 пациентов лежат в стационарах. Мы открыли 300 коек в железнодорожной больнице. В пятницу приказом управления здравоохранения в актюбинском медцентре началась усиленная выписка пациентов, здесь тоже предусмотрено 300 коек для больных пневмонией. Таким образом, в провизорных центрах лежат 478 больных. В районах в провизорных центрах лежит 131 человек, в том числе 80 – с пневмонией», - цитирует ее агентство «Казинформ».

По информации Есенамановой, от пневмонии умерли 18 человек, 2 человека подключены к аппаратам ИВЛ, 6 находятся в реанимации.

«Аппаратов ИВЛ в достаточном количестве, мы заказали еще 55 штук», - заверила и.о. руководителя управления.

Вместе с тем она сообщила, что около 120 медиков находятся на больничном, «среди них и контактные лица, и те, кто заболел ОРВИ, пневмонией, КВИ и другими заболеваниями».

«Заболеваемость есть как в скорой помощи, так и в других медорганизациях. Сейчас идет усиление по медорганизациям. Плановую госпитализацию остановили. Медицинские кадры задействованы во всех провизорных стационарах, ведь в том же актюбинском медцентре при 300 койках нужна помощь, работа идет сменная», - добавила Есенаманова.