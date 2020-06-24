В Шымкенте с начала июня пневмония диагностирована у 360 человек

С начала июня в Шымкенте пневмония диагностирована у 360 человек. При этом аким города Мурат Айтенов заверяет, что ситуация в городе находится под контролем, сообщает пресс-служба акима Шымкента.

Сегодня он провел сегодня совещание, на котором обсуждалась эпидситуция с инфекционными заболеваниями в городе. Руководитель департамента здравоохранения Рустам Албаев доложил, что с начала июня были госпитализированы 1030 пациентов с ОРВИ и 360 пациентов с пневмонией, а смертность от пневмонии достигла 0,6%.

«У пациентов, которые умерли от пневмонии, были сопутствующие заболевания, такие как диабет, гипертония и ишемическая болезнь сердца. На сегодняшний день в городе 2384 человек с диагнозом коронавирус, в том числе 1027 человек зарегистрированы как носители без симптомов. Большинство зараженных людей – взрослые. 596 пациентов с коронавирусом были вылечены и выписаны из больницы. К сожалению, 14 пациентов умерли от коронавирусной инфекции. Среди медицинских работников зарегистрировано 379 случаев коронавирусной инфекции », - сказал глава департамента.

На слайдах, опубликованных на странице акимата в Facebook, указывается, что среди заразившихся медиков 82 врача, 171 медсестра и 101 сотрудник младшего и прочего персонала.

По словам акима города, в Шымкенте растет количество не только пациентов с коронавирусом, но и жалующихся на симптомы ОРВИ и пневмонии. При этом он отмечает, что карантинные и провизорные стационары были укреплены, а ситуация в городе находится под строгим контролем, и у жителей нет причин для беспокойства. Аким добавил, что на сегодняшний день задействовано 650 инфекционных и 1240 провизорных коек, также планируется увеличить коечный фонд на 1500 мест. Помимо этого, на дополнительное оборудование инфекционной больницы выделено 502 млн тенге, уже закуплен 21 аппарат ИВЛ, будет приобретено еще 40.

Также сообщается, что планируется открыть лабораторию «Олимп» и довести количество тестов на коронавирус до 1600 в сутки.