​Почему Казахстану вряд ли удастся достичь массового иммунитета к коронавирусу в 2021 году?

В середине января заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов тоже был весьма оптимистичен. Он пообещал премьеру Аскару Мамину, что в первой половине 2021 года вакцинацию пройдут до 2 млн. граждан, а во втором полугодии – 3-4 млн. человек. Киясов в ответ на запрос Vласти и вовсе подчеркнул, что кампания по вакцинации будет длиться до конца года. Но при сложении имеющихся цифр мы никак не получим даже тех 10 млн. человек (то есть 50-60% населения страны), необходимых для выработки коллективного иммунитета, на который рассчитывают в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. А в Минздраве ожидают приближения к этому уровню в августе-сентябре, хотя прививку к тому времени получат лишь около 2-3 млн. человек.

На фоне сложных переговоров с другими производителями и отказом Казахстана участвовать в международный инициативе Covax (этот факт подтвердили Vласти представители проекта), распределяющей вакцину между странами с низким уровнем доходов, внезапное появление массового иммунитета, по-видимому, остается единственной надеждой медицинских чиновников. Проблема, однако, состоит в том, что Всемирная организация здравоохранения исключает возможность его появления в 2021 году в принципе, даже в какой-то отдельной стране.

Аналитики Citi Research в свою очередь прогнозируют, что основа для коллективного иммунитета будет заложена только в конце 2021 года. В США, Великобритании, Японии и других обеспеченных странах массовая вакцинация начнется только во втором или третьем кварталах. Именно они обеспечили 85% предварительных заказов на медпрепараты. Развивающиеся же страны запустят кампанию по вакцинации только в 2022 году. Россия, как страна со средним уровнем доходов, по данным связанной с проектом Covax организации Gavi, сможет снять все ограничения не ранее июня 2022 года. А Аргентина – страна с доходами поменьше – в октябре 2022 года. Казахстан, по всей видимости, также может рассчитывать на серьезные послабления в нынешних ограничениях только в июне-октябре следующего года. Но только если в 2021 году стране удастся обеспечить себя большими объемами вакцины, а также не допустить провала с их логистикой и хранением.