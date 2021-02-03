​Почему Казахстану вряд ли удастся достичь массового иммунитета к коронавирусу в 2021 году?

Во время расширенного заседания правительства в конце января президент Касым-Жомарт Токаев в очередной раз повторил, что стране необходимо выработать детальный план по вакцинации населения от коронавируса. «Нужно учесть все нюансы, чтобы избежать хаоса», − заявил он. Однако несколько недель до и после его выступления показали, что полностью избежать его не удастся. И причина состоит не только в непредсказуемом процессе поставке вакцин зарубежными производителями.
Министр здравоохранения Алексей Цой парировал назидание президента тем, что вопрос вакцинации является для ведомства первоочередным. По его словам, каждая медорганизация уже производит ревизию своих мощностей, как в части хранения, так и в части логистики. Это необходимо для подготовки к будущим поставкам российского препарата «Спутник V». Предварительный анализ, подчеркнул министр, выявил недостаток холодильного оборудования для хранения вакцины, особенно в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях. Но к 1 февраля все недоработки пообещали устранить. Но далеко не факт, что их удастся избежать по ходу увеличения поставок готовой вакцины.
В ответ на запрос Vласти главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал об общих логистики будущей кампании. Вакцина против коронавируса будет закупаться у разных производителей единым дистрибьютором – ТОО «СК-Фармация», который будет распределять ее по складам областей и городов республиканского значения. Затем препараты с соблюдением условий холодовой цепи (-18 градусов) будут развозиться по районным складам. По мере необходимости медицинские организации (которые получают лекарства для бесплатного обеспечения людей в рамках ГОБМП и системы ОСМС) будут запрашивать вакцину из районных складов для прививания уязвимых групп населения – врачей, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями и т.д. Что касается вакцинации в частных клиниках, Киясов полагает, что «вопрос самостоятельного закупа вакцин против КВИ у зарубежных компаний будет рассматриваться после обеспечения потребностей правительств в вакцине против КВИ для иммунизации уязвимых групп населения во всех странах».
Но ключевая проблема, которая едва ли будет решена в ближайшей перспективе – недостаток вакцины. В середине января зампред комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков заявил, что министерство ведет переговоры со многими производителями. Но «с учетом реалий», которые никогда не прояснялись, сегодня удастся получить только российскую и отечественную вакцину. Киясов в свою очередь добавил, что у Казахстана еще есть шанс договориться о поставках китайских вакцин Sinovac и Sinopharm, а также германо-американского препарата Pfizer/BioNTech. Но пока министерство не готово говорить о том, в какие сроки и какие объемы этих вакцин могут быть закуплены. Известно разве что о заключении предварительной договоренности с Pfizer, благодаря чему вакцина компании может появиться в Казахстане во втором полугодии.
27 января первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что в феврале в регионы Казахстана будет доставлено порядка 20 тыс. доз «Спутника V», закупленных у самой России. С 26 февраля по стране начнут развозить уже 90 тыс. доз, произведенных Карагандинским фармацевтическим комплексом. Согласно плану правительства в феврале регионы должны получить 100 тыс. доз, в марте 150 тыс., а с апреля и до конца года – по 600 тыс.
При этом Киясов подчеркнул, что за весь период вакцинации Карагандинский фармкомплекс должен произвести 1,88 млн. доз. Киясов при этом упоминал о том, что предприятие выпустит 2 млн. доз. Исходя из этого Шоранов и Киясов могут также расходиться в оценках расходов на закуп необходимого объема «Спутника V». По данным Шоранова, 2 млн. доз будут стоить около 14 млрд тенге (при стоимости одной единицы препарата с двумя дозами в $20). Киясов в ответ на запрос Vласти говорит, что на закупку препарата на первом этапе вакцинации (с 1 февраля по апрель) потребуется 1,088 млрд тенге.
Что касается казахстанской вакцины, то сейчас она проходит третью фазу испытаний, для которой должны быть привиты 3 000 добровольцев. Еще в середине января Асылбеков говорил, что к нынешнему моменту вакцинированы были все 3000 добровольцев, тогда как руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев спустя две недели назвал цифру в 2000, еще 590 человек сделали прививку повторно. В начале января министр здравоохранения Цой с большим оптимизмом заявил, что уже в марте Казахстан начнет вакцинировать граждан собственным препаратом. При этом главный санитарный врач страны ответил на вопрос о завершении III фазы испытаний так: «По данным НИИ Проблем биологической безопасности Министерства образования и науки, в рамках клинических исследований предполагаемая дата завершения III фазы КИ отечественной вакцины QAZCOVID-IN ориентировочно планируется на конец июня 2021 года». Вопрос же о том, когда она будет запущена в массовое производства Киясов оставил без ответа, перенаправив с ним к Минобразованию.
В середине января заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов тоже был весьма оптимистичен. Он пообещал премьеру Аскару Мамину, что в первой половине 2021 года вакцинацию пройдут до 2 млн. граждан, а во втором полугодии – 3-4 млн. человек. Киясов в ответ на запрос Vласти и вовсе подчеркнул, что кампания по вакцинации будет длиться до конца года. Но при сложении имеющихся цифр мы никак не получим даже тех 10 млн. человек (то есть 50-60% населения страны), необходимых для выработки коллективного иммунитета, на который рассчитывают в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. А в Минздраве ожидают приближения к этому уровню в августе-сентябре, хотя прививку к тому времени получат лишь около 2-3 млн. человек.
На фоне сложных переговоров с другими производителями и отказом Казахстана участвовать в международный инициативе Covax (этот факт подтвердили Vласти представители проекта), распределяющей вакцину между странами с низким уровнем доходов, внезапное появление массового иммунитета, по-видимому, остается единственной надеждой медицинских чиновников. Проблема, однако, состоит в том, что Всемирная организация здравоохранения исключает возможность его появления в 2021 году в принципе, даже в какой-то отдельной стране.
Аналитики Citi Research в свою очередь прогнозируют, что основа для коллективного иммунитета будет заложена только в конце 2021 года. В США, Великобритании, Японии и других обеспеченных странах массовая вакцинация начнется только во втором или третьем кварталах. Именно они обеспечили 85% предварительных заказов на медпрепараты. Развивающиеся же страны запустят кампанию по вакцинации только в 2022 году. Россия, как страна со средним уровнем доходов, по данным связанной с проектом Covax организации Gavi, сможет снять все ограничения не ранее июня 2022 года. А Аргентина – страна с доходами поменьше – в октябре 2022 года. Казахстан, по всей видимости, также может рассчитывать на серьезные послабления в нынешних ограничениях только в июне-октябре следующего года. Но только если в 2021 году стране удастся обеспечить себя большими объемами вакцины, а также не допустить провала с их логистикой и хранением.