Карагандинский фармкомплекс начал производство вакцины «Спутник V» – Минздрав

Начато производство первой партии российской вакцины «Спутник V» в объеме 90 тыс. доз на Карагандинском фармкомплексе, сообщил на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций в среду первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«В Казахстане ожидается поставка и использование вакцины: в начале февраля – первая партия «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства в объеме до 20 тыс. доз. Имеются соответствующие договоренности с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза на территорию РК. С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Уже начато производство первой партии в объеме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора и далее в регионы с 26 февраля», - сказал Шоранов.

В марте будет поставлено 150 тыс. доз вакцины, в последующем - по 600 тыс. доз.

По стоимости российской вакцины Шоранов отметил: «Ценовая политика на российскую продукцию одинаковая, цены различных партий в различный период могут варьироваться от 20 до 26 долларов. Окончательная сумма будет объявлена после завершения подписания всех договоров и представления окончательного коммерческого предложения».

Он проинформировал, что в целом в бюджете заложено порядка 50 млрд тенге на вакцинацию 10 млн человек, но это вакцинация как казахстанской, так и «Спутник V» и, возможно, другими вакцинами. Журналисты уточнили, сколько из 50 млрд тенге потратят на российскую вакцину. На что Шоранов пояснил: «Я вам ответил на стоимость вакцины на 2 млн доз порядка 20 долларов за две дозы вакцины. То есть это порядка 14 млрд тенге».

Что касается отечественной вакцины «QazCovid-in», то на первом этапе будет произведено около 2 млн доз.

«Разработчиками отечественной инактивированной «QazCovid-in» является Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности МОН РК. В основу вакцины заложены инактивированный вирус и безвредный адъювант, данная технология проверена временем и используются при производстве давно используемых вакцин против гепатита А, менингококковой инфекции, гриппе, брюшном тифе, клещевом энцефалите. По результатам проведенного I и II фазы клинического исследования вакцины «QazCovid-in» против COVID-19 отмечена хорошая переносимость и безопасность. В единичных случаях в месте введения вакцины отмечалось покраснение, небольшое жжение, покалывание, что является допустимой реакцией иммунной системы организма на введенную вакцину», - рассказал Шоранов, добавив, что это ожидаемая реакция организма и это есть в протоколе исследования «как ожидаемые явления».

Эффективность российской вакцины – 92%, а отечественной – 96%, уточнил первый вице-министр.