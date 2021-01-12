В этом году в мире не появится коллективный иммунитет к коронавирусу, заявили в ВОЗ

Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 году, даже несмотря на вакцинацию, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

«Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году», - цитирует Сваминатан РБК.

Но если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, он не защитит людей по всему миру, считают в ВОЗ.

Между тем аналитики Citi Research прогнозируют, что коллективный иммунитет к коронавирусу начнет формироваться в мире только к концу 2021 года. Развитые рынки обеспечили 85% предварительных заказов на вакцины. Так, США, Великобритания, Япония, Канада, Австралия и страны Евросоюза заказали препарат в объемах, превышающих нужды их населения, значит, массовое распространение вакцин начнется там во втором или третьем квартале, а коллективный иммунитет может быть сформирован в октябре- декабре. Вакцинация же в странах с развивающейся экономикой может начаться в 2022 году или позже, прогнозируют в Citi Research.

