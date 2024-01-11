Эпидемия дезинформации

Государство охотнее ограничивает свободу слова тем, кто критикует его действия, нежели тем, кто несет угрозу обществу и его здоровью.

За последние два года МВД расследовало всего шесть уголовных дел, связанных с распространением заведомо ложной информации о вакцинации или ее последствиях. Все они были закрыты за отсутствием состава преступления.

В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса и дезинформации о нем, самым громким делом о распространении заведомо ложной информации стало дело Альнура Ильяшева – активиста осудили на три года ограничения свободы за критику партии Nur Otan в период чрезвычайного положения. В прошлом году по той же статье ограничение свободы получила гражданская активистка Назым Табылдиева, критиковавшая в соцсетях политику президента.

Активистов наказывают за выражение мнения – несмотря на то, что свобода слова гарантирована 20-й статьей Конституции.

При этом в 2021-м, когда в соцсетях распространялось множество фейков о вакцинации против коронавируса, в суд не поступило ни одного дела о них.

Дезинформацию невозможно называть «свободой слова». Государство не должно защищать право людей распространять ложь, опасную для здоровья общества.

Тем не менее публикации о вреде иммунизации остаются незамеченными правоохранительными органами, хотя очевидно способны нанести гораздо больше вреда, чем критика политики государства.

По международным и местным данным, в Казахстане растет заболеваемость корью. В 2023 году в республике было зарегистрировано около 30 тыс. случаев – это больше, чем суммарное число заражений за последние семь лет.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, чей сайт был заблокирован в Казахстане на три месяца в 2022 году, вакцинация – единственный способ защититься от кори, лекарства от нее нет, и болезнь может привести к тяжелым последствиям, вплоть до смертельного исхода. При этом, по данным Минздрава, основная заболеваемость приходится на невакцинированных детей.

Более того, из-за отказа родителей от вакцинации, около 800 тысяч детей в Казахстане оказались не привиты от таких опасных инфекций, как дифтерия, полиомиелит, туберкулез и другие – некоторые из них давно и полностью побеждены в других странах именно благодаря прививкам.

Беспокоясь в основном о стабильности политического режима, государство очевидно пренебрегло общественным здоровьем и не смогло защитить свой народ от лжи противников вакцинации.