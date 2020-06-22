Альнур Ильяшев приговорен к 3 годам ограничения свободы

В понедельник в Медеуском районном суде №2 Алматы завершился судебный процесс по делу политического активиста Альнура Ильяшева, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации во время действия режима ЧП. Судья Залина Махарадзе постановила признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 274 УК РК и приговорить его к ограничению свободы сроком на три года. Судья также удовлетворила просьбу прокурора запретить Ильяшеву заниматься публичной деятельностью, создавать политические партии и состоять в них сроком на 5 лет.

Судебный процесс проходил вновь онлайн, в приложении Zoom. Первым в прениях выступил адвокат Таир Назханов.

«По результатам следствия и доказательствам, оглашенным в ходе заседания, считаю, что обвинение не доказано», - заявил защитник активиста.

Адвокат подчеркнул, что не доказана противоправность сведений, распространенных Ильяшевым об общественном объединении партия «Нур Отан».

Назханов отметил, что в рамках психолого-лингвистической экспертизы невозможно доказать ложность или правдивость сведений в публикациях Ильяшева. Он также назвал абсурдным отказ суда удовлетворить ходатайства об истребовании от партии «Нур Отан» сведений о членах, привлеченных за коррупционные преступления, и от фонда «Біргеміз» о совокупном доходе лиц, сделавших взносы, так как эти сведения могли бы доказать или опровергнуть правдивость сведений в публикациях Ильяшева. Адвокат подчеркнул, что несмотря на то, что партия и фонд отказались предоставить ему эти сведения, они были опубликованы в средствах массовой информации.

«Ильяшев опирался в данном посте на реально имеющуюся информацию, что исключает признаки ложной информации», - отметил адвокат, добавив, что издание «Литер» сообщало об избрании Куаныша Искакова председателем Кызылординского областного филиала партии Нур Отан, а после – о его аресте по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Адвокаты также отмечали, что допрос эксперта Акбаровой, на чьем заключении основывается обвинение, показал, что она не имеет опыта работы политологом, а также не имеет научных публикаций в этой области. По словам защитников, в своем заключении она ссылалась на устаревшие источники, а также не ссылалась ни на один казахстанский источник, включая законодательство Республики Казахстан.

Кроме того, адвокат Назханов подчеркнул, что в законодательстве Республики Казахстан нет понятия «правящая партия», а Акбарова в своем заключении, а также в ходе допроса заявляет, что распространение Ильяшевым сведений, формирующих негативное отношение к «правящей партии» и государству, создает опасность массовых беспорядков во время режима ЧП.

В своих выступлениях адвокаты также неоднократно подчеркнули, что судебный процесс и следственные действия происходили с нарушениями, а нарушение закона судом или органом следствия влечет признание их решений недействительными.

Адвокат Рахманов также особо выделил в своем выступлении, что кроме наказания, предусмотренного статьей 274, прокурор запросил для подсудимого запрет на пять лет заниматься публичной деятельностью, создавать политические партии и состоять в них. Это, по мнению защитника, подчеркивает политический характер обвинения.

Защитники Ильяшева попросили вынести их подзащитному оправдательный приговор, отменить меру пресечения в виде содержания под арестом и освободить из зала суда, а также вернуть все изъятое имущество. Кроме того, адвокат Нурлан Рахманов попросил суд «вынести частное постановление в адрес МВД и прокуратуры по факту явно незаконного привлечения к уголовной ответственности».

После выступления всех адвокатов в канцелярию суда неожиданно поступило письменное заявление об отводе судьи Махарадзе, отправленное Ильяшевым в пятницу. Судья Фаррух Омаров отклонил этот отвод.

В своем последнем слове Ильяшев заявил, что считает ключевым аспектом обвинения пятилетний запрет на занятие общественной деятельностью.

«Эти пять лет, запрашиваемые государственным обвинением, пять лет ограничения на занятие (общественной - V) деятельностью, это как раз тот самый электоральный период, это и предстоящий период последующих выборов после назначения соответствующего указания. Таким образом, в отношении нас применяются запрещенные методы ведения политической борьбы со стороны наших оппонентов», - отметил он.

«По закону и по Конституции я подлежу оправданию», - также сказал активист в выступлении во время прений.

Судья Залина Махарадзе постановила: «Альнура Ильяшева признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 274 частью 4, пунктом 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему по данной статье наказание в виде трех лет ограничения свободы с привлечением его к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока наказания». Судья также назначила ему пробационный контроль на весь срок отбывания наказания с установлением обязанности не менять постоянного места жительства, работы без уведомления службы пробации по месту жительства. В случае злостного уклонения от отбывания наказания неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения.

Также суд назначил Ильяшеву «дополнительное наказание в виде лишения права заниматься общественной и публичной деятельностью по добровольному обслуживанию политических, культурных, профессиональных нужд общества, создавать и принимать участие в деятельности политических партий, общественных объединениях, фондах сроком на пять лет». Меру пресечения в виде содержания под стражей - изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи немедленно. После вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде подписки о невыезде будет отменена.

«Осужденный Ильяшев, суд вам разъясняет приговор. Судом было назначено наказание в виде ограничения свободы с учетом смягчающих обстоятельств, поскольку вы ранее не судимы, на иждивении имеете малолетних детей, суд посчитал данное обстоятельство смягчающим, и назначил вам наказание в виде ограничения свободы. Однако суд вам разъясняет, что обвинение вам предъявлено верно. Вы сами видели реакцию на ваши посты. Народ бурно обсуждал ваши посты с негативной оценкой. В связи с чем суд посчитал, что в ваших действиях имеется состав преступления», - обратилась после оглашения приговора судья Залина Махарадзе к Ильяшеву.

На прошлом заседании прокурор Дастан Мырзагали попросил лишить Ильяшева свободы на три года, отправив его в учреждение средней безопасности. Также он запросил для политактивиста пятилетний запрет заниматься публичной деятельностью, создавать политические партии и состоять в них. Адвокаты активиста в ходе прошлых заседаний не раз обращали внимание на то, что процесс идет слишком быстро.

К времени оглашения приговора у суда №2 Медеуского района собралась группа поддержки активиста с плакатами со словами «Свободу Альнуру Ильяшеву».

Альнур Ильяшев был задержан в апреле, позднее следственный суд санкционировал его арест на два месяца на время досудебного расследования. Его обвинили в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. При этом департамент полиции Алматы ссылался также на то, что активист не исполнил решение суда по иску к нему партии «Нур Отан», хотя само решение было вынесено задолго до объявления режима ЧП. По версии следствия, «заведомо ложная» информация есть в постах Ильяшева в Facebook от 21, 26 и 28 марта. В них упоминаются Нурсултан Назарбаев и партия Нур Отан. Партия отрицала свою роль в уголовном деле против Ильяшева, однако в постановлении о квалификации дела, которое 22 апреля у себя в Facebook опубликовал брат политактивиста Дос Ильяшев, говорится о критике именно в адрес «партии власти».

«26 марта Альнур Ильяшев опубликовал в соцсетях пост "Гора родила мышь", 28 марта – "Nur Otan – партия жуликов и воров", направленные на формирование мнения о несостоятельности деятельности партии Nur Otan в условиях ЧП, что может привести к негативным последствиям», - говорится среди прочего в постановлении.

Альнур Ильяшев ведет активную деятельность на протяжении нескольких лет. Он судился с акиматом Алматы, требуя раскрытия информации об экологической ситуации в городе. После убийства в центре города олимпийского призера Дениса Тена Ильяшев на протяжении нескольких месяцев добивался разрешения на проведение согласованного митинга, его акция стала первым разрешенным митингом за годы.

Весной прошлого года Ильяшев и еще несколько активистов подали в суд на госорганы и партию власти «Нур Отан», считая, что они препятствовали проведению съезда партии «Наше право» Санавар Закировой. Иск был отклонен, а позднее «Нур Отан» подал иск против Ильяшева и других активистов, требуя с них компенсации в 20 млн за причинение ущерба деловой репутации. Суд взыскал с активистов 6 млн тенге в пользу нескольких членов партии и обязал Ильяшева и других активистов опровергнуть свои высказывания.

Международная организация Human Rights Watch в пятницу, 12 июня, призвала освободить Ильяшева, а также активистку Асию Тулесову из-под стражи и снять с них все обвинения.