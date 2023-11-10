Суд приговорил активистку Табылдиеву к полутора годам ограничения свободы за посты в соцсетях

Бостандыкский районный суд Алматы в пятницу признал гражданскую активистку Назым Табылдиеву виновной в «распространении заведомо ложной информации» и «оскорблении представителей власти» за посты в соцсетях. Ее приговорили к полутора годам ограничения свободы, также запретили заниматься общественно-политической деятельностью, журналистикой и публицистикой на пять лет.

«Да, Табылдиева в своем видео говорила о процессах, происходящих в обществе. Но ее обвинение касается не этих процессов. Ее обвиняют в распространении заведомо ложной информации касательно послания президента Касым-Жомарта Токаева. Например, зная, что Казахстан является независимым государством, она заявила, что государство проводит российскую политику и находится под пятой России», — объяснил приговор судья Азамат Абдраимов.

При этом судья отметил, что так как она не была до этого судимой, а преступление относится к категории средней тяжести, суд решил не лишать ее свободы, а ограничить.

Сама Табылдиева заявила, что не признает обвинения.

«Не знаю насчет того, будем ли подавать апелляцию, надо посоветоваться с моим адвокатом. Прокурор просил меня лишить свободы на полтора года. Судья решил ограничить свободу. А что поделать? Потому что закон на стороне властей. Сколько мы надеялись на оправдание, они выносят свои приговоры. Я не согласна с обвинениями. Я признаю, что писала это, но не признаю обвинений против меня. Я писала правду и доносила боль народа», — сказала она.

Суд над Табылдиевой начался в Алматы 19 октября. Поводом для уголовного дела стали ее посты в Facebook, где она критиковала президента, представителей прокуратуры и КНБ.

Адвокат Табылдиевой Жалгас Сапарханова сообщила о нарушениях во время следственных действий. В числе прочего она отметила обыск, во время которого были напуганы трое несовершеннолетних детей. Табылдиева добавляла, что это уголовное дело является политическим преследованием за ее активизм.

Прокурор просил назначить активистке один год и шесть месяцев лишения свободы, а также 100 часов общественных работ.