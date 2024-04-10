«Вытащить государство из бездны смогут только женщины»

К запуску программы у Секербаевой накопился значительный опыт политического активизма. Он состоял не только из совместного анализа политических процессов с коллежанками, но и из понимания как вести себя в ситуациях угрозы со стороны недоброжелателей или давления полиции.

С этим она столкнулась, когда «Феминита» проводила образовательные встречи в Караганде и Шымкенте в 2021 году. Приезжая в эти города, они заранее не знали в каких гостиницах остановятся. А все встречи и интервью с респондентками проводили после предварительной регистрации и тщательного изучения поступивших анкет. Но это все равно не обезопасило активисток от срыва мероприятия группой неизвестных мужчин. Во время допроса они говорили, что намеревались сорвать «концерт геев».

«За нами следили через сотовые телефоны. И когда к нам приходили люди из КНБ с требованием не проводить никаких встреч, мы сразу же возражали. На это нам говорили, что раз мы такие дерзкие, никто не будет обеспечивать нашу безопасность. И вскоре после этого на нас нападали. До сих пор полиция Шымкента и Караганды не привлекла ни одного из нападавших мужчин к ответственности».

Кроме того, Секербаева и Сержан несколько раз подвергались задержанию. После этого они часто проводят образовательные сессии, рассказывая на них о том, сколько времени может длиться разговор с полицейскими и какие приемы они могут использовать для давления.

«Но даже мне подготовка не дает полного ощущения безопасности. Я уже давно воспринимаю мужские фигуры с неприязнью и тревогой, особенно когда ты просишь их остановиться и не приближаться, но они делают это. У меня много таких тригеров после митинга 2014 года. И в обычных ситуациях я могу ответить на насилие. Но когда насилие и давление исходят от представителей закона, я чувствую себя абсолютно уязвимой».

Политика — это всегда большой стресс, говорит Секербаева. Но сторонницы каждый раз мотивируют ее находить в себе новые силы.

«Дискриминация женщин и ЛГБТК+ людей служат вечным топливом для моей злости. И я стараюсь переводить ее во что-то продуктивное. Она заставляет меня просыпаться и бороться с несправедливостью. Даже когда нас упорно не слышат, высмеивают и преследуют».

Расширение повестки

После первого сезона «Фиолетовой юрты» Секербаева решила баллотироваться в депутатки маслихата Алматы в 2023 году. Остановиться на местном уровне было ее сознательным выбором и решение всей команды «Феминиты».

«Мы низовая инициатива как раз потому, что работаем с теми, кто непосредственно окружает нас. Для нас важно разобраться в локальном контексте и познакомиться с житель:ницами своего округа. Мы видели свою задачу в том, чтобы заслужить их доверие своими делами, а уже потом выходить на центральный и более высокий уровень принятия решений».

Выборы депутат:ок парламента и маслихатов в 2023 году впервые за 20 лет проводились с одномандатными округами. Секербаева и другие самовыдвижен:ки изначально сомневались в возможности честной электоральной гонки, но участвовали для получения новых знаний и узнаваемости.