Организатор митинга в Алматы «За достойную жизнь женщин!» предложила законодательно ввести брачный контракт

В Алматы на согласованный акиматом митинг «За достойную жизнь женщин!», который проходит в парке имени Ганди, пришли около сотни человек. Организатор митинга Бибинур Шералиева, основательница социального дома Rahym для женщин, оставшихся в трудной ситуации, а также член регионального общественного совета по вопросам семьи и соцзащиты населения при партии Amanat, предложила правительству на законодательном уровне ввести брачный контракт, чтобы решить проблему бытового насилия.

«Я хочу тему разводов затронуть. Отменить МЗП для неплательщиков алиментов и включить определенную сумму, вне зависимости доходов. Это предложение мы вносим правительству своим митингом», - сказала Шералиева.

Также она предложила ввести на законодательном уровне брачный контракт и расписать все нюансы, чтобы решить проблему бытового насилия.

«От этой недоговоренности происходит насилие дома. Не учтены права при разделе имущества. Имущество делится между супругами, дети не учитываются. Но дети не должны страдать от этого. Женщина с детьми должна быть защищена», - заявила она.

Шералиева также отметила, что они собрались, «чтобы добиваться лучшей жизни» для женщин.

Другая участница митинга Унзила Бегишева отметила, что в вопросах выплаты алиментов население безграмотно и юридически, и финансово, поэтому она считает, что «мужчина, оставляющий семью, должен выплачивать что-то не со своей зарплаты, а со всех доходов».

Кроме этого, участницы митинга выдвинули требование к правительству охватить программой рефинансирования ипотечных жилищных займов заемщиков после 2009 года, не отбирать у них единственное жилье.

«Это должно касаться детей сирот, матерей-одиночек, многодетных матерей», - подчеркнула Раиса Бейсембаева.

А руководитель фонда «Реванш» Елена Билоконь призвала усовершенствовать механизм НПА, чтобы повышать доступ женщин, попавших в трудную ситуацию, к кризисным центрам, услугам сексуально-репродуктивного характера, реабилитации и т.д.

«Общество исключает многих женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, и государство им недостаточно помогает. Я за то, чтобы программы и законы принимались с учетом мнения целевых групп, на которых они ориентированы. Мы хотели бы, чтобы все программы применялись из принципа никого не обидев», - сказала она.

Напомним, что организаторы ежегодного феминистского митинга 8 марта в Алматы, добивавшиеся его проведения несколько месяцев, в этом году не смогли получить разрешение. Они считают митинг представительницы Amanat отбиранием повестки. Одна из феминисток Дария Рось пришла на митинг с плакатом «Акимат боится женщин», заявив, что власти города не одобряют митинги женщинам, которые их не поддерживают, так как боятся независимых высказываний.