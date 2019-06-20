Новый конфликт в Персидском заливе. Коротко

Опасения по поводу конфронтации между Ираном и США усилились после нападений на два нефтяных танкера вблизи стратегического Ормузского пролива у входа в залив. Вашингтон обвинил в инциденте Иран.

Что произошло?

13 июня два нефтяных танкера были атакованы неизвестными. Нападение произошло, когда корабли находились в нейтральных водах между Ираном и несколькими странами Персидского залива. Власти Ирана сообщили о спасении 44 человек с двух судов. Это уже второе нападение на танкеры в Персидском заливе за последний месяц. 12 мая, после угроз Ирана перекрыть Ормузский пролив, рядом с территориальными водами ОАЭ, неизвестные напали на два саудовских нефтяных танкера – из Эмиратов и Норвегии. Оба раза администрация президента США Дональда Трампа обвиняла Иран; оба раза Иран отрицал все обвинения. Прямых доказательств вины Ирана пока не обнаружено.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал события прошлого четверга «подозрительными» и предположил, что вина лежит на человеке или группе людей, пытающихся нанести ущерб его стране.

Трамп отправил дополнительные войска на Ближний Восток через три дня после нападения на танкеры. 17 июня Тегеран заявил, что нарушит согласованные в 2015 году ограничения на свои запасы низкообогащенного урана в течение 10 дней, если европейские страны не согласятся помочь ему смягчить американские экономические санкции.

Как давно длится конфликт?

Конфликт между США и Ираном длится 40 лет, с момента исламской революции. Однако прошел год с тех пор, как президент Дональд Трамп вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), которая снимала с Ирана санкции в обмен на сворачивание иранской ядерной программы. С тех пор Тегеран и Вашингтон находятся в состоянии острой дипломатической и экономической вражды. Весной этого года она приблизилась к вероятности реальной войны, когда иранцы пригрозили снова начать обогащение урана, а американцы развернули на Ближнем Востоке зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Трамп и выборы 2020 года

Соединенные Штаты продолжат кампанию давления на Иран и продолжат «сдерживание агрессии» в регионе, но не желают эскалации конфликта с Тегераном, несмотря на то, что атака «представляла собой явную угрозу международному миру» и что Штаты «рассматривали возможность ответных военных действий», заявил госсекретарь Майк Помпео.

Однако Ручика Матур, аналитик Economist Intelligence Unit, считает, что Трамп стремится избежать войны с Ираном, поскольку война может уменьшить его шансы на переизбрание в следующем году: «Мы по-прежнему не ожидаем военного противостояния. Во многом это связано с тем, что, как мы считаем, Дональд Трамп, в первую очередь, мотивирован желанием победить на президентских выборах 2020 года. На предыдущих выборах он обещал оградить США от дорогостоящих войн и сократить военную деятельность на Ближнем Востоке», – сказала она.

Что дальше?

Теперь мир ждет 27 июня – дня, на который придется исполнение угрозы Ирана о нарушении ядерной сделки, если Европа не найдет способ обойти санкции США и помочь слабеющей иранской экономике.