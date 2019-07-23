Освобождение Джакишева продемонстрирует готовность власти к реформам, уверен Сатпаев

В среду городской суд Семея рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего президента нацкомпании «КазАтомПром» Мухтара Джакишева. Он был арестован в мае 2009 года и в ходе двух процессов приговорен в общей сложности к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Оппозиционные политики, гражданские активисты и правозащитники многие годы добиваются освобождения Джакишева – обвинения ему они считают надуманными, указывают на нарушения во время суда, его состояние здоровья в заключении серьезно ухудшилось. Vласть спросила казахстанских политологов о том, чего стоит ждать от завтрашнего заседания суда и что будет после освобождения Мухтара Джакишева.

Досым Сатпаев, политолог, директор Группы оценки рисков:

Вопрос об освобождении Мухтара Джакишева и Макса Бокаева (осужден на пять лет за организацию митинга против земельной реформы, находится в заключении уже три года - V) должен был подниматься еще несколько лет назад. Все ждали, что власть наконец одумается и решит вопрос с политическими заключенными, ведь по данным Amnesty International у нас их около 15-ти. К сожалению, при [первом президенте Казахстана Нурсултане] Назарбаеве в стране на официальном уровне заявляли, что Казахстан должен войти в список 30 развитых стран мира с экономической точки зрения, забывая, что большинство развитых стран мира - это демократические страны, где политических заключенных нет вообще.

С приходом [на пост президента Касым-Жомарта] Токаева, который на всех уровнях сейчас делает различные популистские заявления социального, экономического и политического характера, естественно, многие хотят, чтобы он от слов перешел к делу. Тема освобождения политических заключенных активно начала развиваться еще после 19 марта, когда Назарбаев сложил свои полномочия, но тогда власть сильно увлекалась псевдо-выборами и активно вела информационную войну с Мухтаром Аблязовым (лидер запрещеного судом движения ДВК - V). Если власть хочет начать диалог с обществом, если хочет начать новую политическую страницу, то ее нужно открывать с этого шага - освобождения политических заключенных из тюрем. Сейчас наступил тот самый момент, когда у власти есть отличный шанс продемонстрировать обществу готовность делать первые шаги в сторону демократизации.

Конечно, есть определенная надежда, что Мухтар Джакишев все-таки будет освобожден. Однако если этого не произойдет - власть совершит колоссальную ошибку. Это будет одна из самых больших политических ошибок нового президента и его советников, которые упустят возможность складывать новые политические реалии.

У Мухтара Джакишева сейчас серьезные проблемы со здоровьем, поэтому первое, что он, скорее всего, будет делать, если будет освобожден - займется своим здоровьем. Есть вероятность, что он покинет страну. Даже с точки зрения политического самосохранения, ему будет более безопасно находиться не в Казахстане хотя бы на период лечения.

Максим Казначеев, политолог

Повторная попытка Мухтара Джакишева добиться условно-досрочного освобождения может быть успешной на фоне попыток власти разрядить общественно-политическое напряжение после президентских выборов. Поскольку обвинение было инициировано прежним политическим руководством страны, то в текущей ситуации Акордой может быть принято решение о смягчении наказания.

Для власти дальнейшее заключение Джакишева не представляет интереса, поскольку у Касым-Жомарта Токаева нет личной заинтересованности в его деле. А потому возможное освобождение может быть интерпретировано Акордой как готовность к либерализации политической жизни. При этом нельзя исключать неформальных договоренностей с Джакишевым об отказе от политической деятельности на определенный период.

Кроме того, Джакишев мог бы быть использован президентской администрацией как посредник, способный контактировать с Мухтаром Аблязовым. В интересах Акорды убедить последнего снизить градус политической риторики перед парламентской избирательной кампанией.

Наиболее вероятным сценарием при освобождении Джакишева станет его эмиграция из страны. Во-первых, ему необходимо восстановить здоровье. Во-вторых, за прошедшие годы конфигурация казахстанской элиты существенно изменилась и Джакишев «выпал» из всех внутриэлитных альянсов. Для активного участия в деловой и общественно-политической жизни Джакишеву необходим подготовительный период.

Толганай Умбеталиева, политолог

Даже если власти сегодня приняли решение об освобождении Мухтара Джакишева, завтра ситуация может поменяться и они могут принять кардинально другое решение. Лично мои ожидания от этой ситуации - это решение об освобождении. Доказательства его вины достаточно сомнительные, тем более он сидит очень давно. Джакишев действительно профессиональный человек, ситуация в отрасли сильно изменилась, когда он руководил ей. Политическая сторона властям оказалась важнее, чем его профессиональные качества для власти. Очень многое наше государство потеряло, посадив его в тюрьму. Этот человек всегда был политически нейтральным, никогда не показывал свою официальную позицию, но при этом всегда был в команде экс-президента. Даже если Джакишев где-то в чем-то провинился, может быть, какие-то обещания давал Мухтару Аблязову, он это уже отсидел достаточный срок.

С политической точки зрения у Токаева только начало политической карьеры и он только начинает выстраивать отношения с политическими заключенными. Я бы не сказала, что его авторитет резко повысится при освобождении Джакишева, но однозначно появятся надежды на то, что политические реформы возможны. Сейчас Казахстан выглядит не так позитивно в западных СМИ, особенно с точки зрения транзита власти, модели власти, поэтому это был бы большой плюс как для Токаева, так и для международного сообщества.

Думаю, что если Джакишев выйдет из тюрьмы, он будет дистанцирован от политики и публичной жизни. Возможно, поначалу к нему будет высокий интерес со стороны СМИ и определенных блогеров, которые будут стараться взять у него интервью. Ему нужно время, чтобы прийти в себя и осознать, что с ним произошло.