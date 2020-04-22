Дело Альнура Ильяшева обсудили его адвокат и правозащитник
«Эти статьи часто используются против политической оппозиции»
АЛЬНУР ИЛЬЯШЕВ И ДРУГИЕ АКТИВИСТЫ ПОСЛЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В АЛМАТЫ, ЛЕТО 2019 ГОДА

Данияр Молдабеков, Vласть

Уголовное преследование Альнура Ильяшева, известного критика власти, не раз подававшего на различных её представителей в суд, обсудили в среду в ходе онлайн-дискуссии, организованной Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности. Адвокат Нурлан Рахманов и правозащитник Евгений Жовтис уверены, что дело против Ильяшева носит политический характер и явно «состряпано» впопыхах и не очень грамотно.

«Статья 274, как и 174 о возбуждении розни – это те статьи, которые подвергаются жесточайшей критике со стороны международных правозащитных организаций, включая структуры ООН. Вы можете посмотреть рекомендации комитета ООН по правам человека и совета ООН по правам человека, говоря о расплывчатости формулировок и возможности манипулирования и злоупотреблений, а также о необходимости их пересмотра. А может и даже просто отмены", - сказал Жовтис во время онлайн-обсуждения.

Подчеркнув, что эти статьи дают следствию и обвинению возможность широкой трактовки, а в целом властям - использовать их против политических оппонентов и критиков, правозащитник добавил: «Что происходит сейчас? Эти статьи применяются с новым квалифицирующим признаком ЧП, с отягчающим признаком. Понятно, что партия «Нур Отан» никакого отношения, надеюсь, не имеет к распространению коронавируса. Я думаю, что ее критика никак не связана ни с эпидемией, ни с борьбой государства с этой эпидемией. Привязывать критическое отношение к партии «Нур Отан», которое имело место еще до появления этой коронавирусной инфекции, связывать его с ЧП, которое было введено исключительно для того, чтобы защитить граждан, -какое отношение к болезни от коронавируса имеют посты Ильяшева? Очевидно, никакого».

Ранее представители партии власти «Нур Отан» отрицали свою причастность к делу против Ильяшева. Однако партия фигурирует в постановлении по делу. Брат активиста Дос Ильяшев опубликовал постановление у себя в Facebook.

Адвокат активиста Нурлан Рахманов, ссылаясь на экспертизу политолога Акбаровой, обратил внимание, что оцениваются три поста Ильяшева в Facebook (от 21, 26 и 28 марта): «В представленных материалах имеются признаки информации, создающей опасность и вероятность наступления негативных последствий в части нарушения общественного порядка в условиях ЧП или причинения существенного вреда гражданам».

«То есть, - сказал Рахманов, - чисто предположения так называемого эксперта-политолога положено в основу всех этих искусственно созданных обвинений».

Говоря об одном из постов Ильяшева, Рахманов заметил: «У нас есть обращение к гражданину Назарбаеву (это публикация от 21 марта). Каким образом обращение можно квалифицировать в качестве уголовного правонарушения? И причем за это обращение арестовывать человека».

«Кроме того, в этих постановлениях следствие указывает, что Альнур Ильяшев в своем обращении на имя гражданина Назарбаева приводит якобы не соответствующие действительности факты. Но в данном случае речь идет конкретно об обращении к физическому лицу, гражданину Назарбаеву. Являются ли обращения, адресованные физическому лицу проявлением действий, которые могут быть квалифицированны по статье 274?», - заявил адвокат.

Жовтис так прокомментировал эту экспертизу: «Мы же юристы, УПК знаем: где наше право отвести эксперта и задать свои вопросы? А не эти, извиняюсь, глупые вопросы, которые задает следствие. Какая там общая направленность? Отрицательная. Ну не любит он партию «Нур Отан». Что там написано? Негативная оценка? Негативная. И что дальше? Вопросы такие зачем задавать? Что они помогают понять? Что он критикует власть и партию «Нур Отан»? Ну и что? Что за проблема? Вопросы самого проведения экспертизы уже политические. Надо насобирать правильные оценки того, что написал господин Ильяшев. Ну, госпожа Акбарова известный очень специалист, возьму эти слова в кавычки, потому что я видел такое количество политических дел, по которым она давала экспертизы как политолог. Хотя мне не очень понятно, зачем тут политолог. Что он может установить, помимо того, что я там прочитаю, не будучи политологом? У меня есть хороший знакомый, специалист, эксперт, работающий в Кингстонском колледже в Великобритании. Он предоставляет экспертизы для английских судов. Он сказал замечательную фразу: «Если вам для установления в тексте чего-либо незаконного нужен эксперт - это значит, что в этом тексте ничего нет». Потому из любой информации в тексте должна сама по себе следовать опасность беспорядков. Если для этого нужен эксперт, то как может не эксперт установить, что его провоцируют на какие-то беспорядки?»

«Судя и по заключению эксперта, и по постановлению квалификации деяния у следствия, видимо, уже давно пропала (способность - V) различия между сведениями и мнениями», - заметил глава Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности.

«Потому что уже понятно, что в том решении судебном, которое вынесли в ноябре (когда Жетысуский районный суд признал, что Ильяшев и его соратники якобы опорочили деловую репутацию «Нур Отана», заявляя, что та помешала провести учредительный съезд партии Санавар Закировой «Наше право» - V), речь шла о сведении. Но негативные оценки партии «Нур Отан» — это не сведения, это мнение господина Ильяшева, которое в значительной степени совпадает с моим. Здесь нет ничего нового. Думаю, у целого ряда не членов партии «Нур Отан» есть свои взгляды на деятельность не только партии «Нур Отан», но и на деятельность парламента, правительства и президента. Хоть первого, хоть второго. Это совершенно нормально. Это критическое суждение. И когда говорят, что это негативная оценка... Ну да, негативная оценка. И что дальше?», - сказал Жовтис.

Резюмируя, правозащитник обратил внимание на Международный пакт о гражданских и политических правах, в третьей статье которого речь идет о соблюдении прав человека как раз во время действия чрезвычайного положения: «Казахстан государство-участник (этого пакта - V). Там написано, что власть может использовать ЧП только в узких целях, с которыми оно было введено, только для отражения угрозы».

Спустя несколько часов после завершения дискуссии стало известно, что суд отказался изменить меру пресечения Альнуру Ильяшеву, он остается под стражей.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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«Эти статьи часто используются против политической оппозиции»