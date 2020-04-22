«Эти статьи часто используются против политической оппозиции»

Уголовное преследование Альнура Ильяшева, известного критика власти, не раз подававшего на различных её представителей в суд, обсудили в среду в ходе онлайн-дискуссии, организованной Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности. Адвокат Нурлан Рахманов и правозащитник Евгений Жовтис уверены, что дело против Ильяшева носит политический характер и явно «состряпано» впопыхах и не очень грамотно.

«Статья 274, как и 174 о возбуждении розни – это те статьи, которые подвергаются жесточайшей критике со стороны международных правозащитных организаций, включая структуры ООН. Вы можете посмотреть рекомендации комитета ООН по правам человека и совета ООН по правам человека, говоря о расплывчатости формулировок и возможности манипулирования и злоупотреблений, а также о необходимости их пересмотра. А может и даже просто отмены", - сказал Жовтис во время онлайн-обсуждения.

Подчеркнув, что эти статьи дают следствию и обвинению возможность широкой трактовки, а в целом властям - использовать их против политических оппонентов и критиков, правозащитник добавил: «Что происходит сейчас? Эти статьи применяются с новым квалифицирующим признаком ЧП, с отягчающим признаком. Понятно, что партия «Нур Отан» никакого отношения, надеюсь, не имеет к распространению коронавируса. Я думаю, что ее критика никак не связана ни с эпидемией, ни с борьбой государства с этой эпидемией. Привязывать критическое отношение к партии «Нур Отан», которое имело место еще до появления этой коронавирусной инфекции, связывать его с ЧП, которое было введено исключительно для того, чтобы защитить граждан, -какое отношение к болезни от коронавируса имеют посты Ильяшева? Очевидно, никакого».

Ранее представители партии власти «Нур Отан» отрицали свою причастность к делу против Ильяшева. Однако партия фигурирует в постановлении по делу. Брат активиста Дос Ильяшев опубликовал постановление у себя в Facebook.

Адвокат активиста Нурлан Рахманов, ссылаясь на экспертизу политолога Акбаровой, обратил внимание, что оцениваются три поста Ильяшева в Facebook (от 21, 26 и 28 марта): «В представленных материалах имеются признаки информации, создающей опасность и вероятность наступления негативных последствий в части нарушения общественного порядка в условиях ЧП или причинения существенного вреда гражданам».

«То есть, - сказал Рахманов, - чисто предположения так называемого эксперта-политолога положено в основу всех этих искусственно созданных обвинений».

Говоря об одном из постов Ильяшева, Рахманов заметил: «У нас есть обращение к гражданину Назарбаеву (это публикация от 21 марта). Каким образом обращение можно квалифицировать в качестве уголовного правонарушения? И причем за это обращение арестовывать человека».

«Кроме того, в этих постановлениях следствие указывает, что Альнур Ильяшев в своем обращении на имя гражданина Назарбаева приводит якобы не соответствующие действительности факты. Но в данном случае речь идет конкретно об обращении к физическому лицу, гражданину Назарбаеву. Являются ли обращения, адресованные физическому лицу проявлением действий, которые могут быть квалифицированны по статье 274?», - заявил адвокат.

Жовтис так прокомментировал эту экспертизу: «Мы же юристы, УПК знаем: где наше право отвести эксперта и задать свои вопросы? А не эти, извиняюсь, глупые вопросы, которые задает следствие. Какая там общая направленность? Отрицательная. Ну не любит он партию «Нур Отан». Что там написано? Негативная оценка? Негативная. И что дальше? Вопросы такие зачем задавать? Что они помогают понять? Что он критикует власть и партию «Нур Отан»? Ну и что? Что за проблема? Вопросы самого проведения экспертизы уже политические. Надо насобирать правильные оценки того, что написал господин Ильяшев. Ну, госпожа Акбарова известный очень специалист, возьму эти слова в кавычки, потому что я видел такое количество политических дел, по которым она давала экспертизы как политолог. Хотя мне не очень понятно, зачем тут политолог. Что он может установить, помимо того, что я там прочитаю, не будучи политологом? У меня есть хороший знакомый, специалист, эксперт, работающий в Кингстонском колледже в Великобритании. Он предоставляет экспертизы для английских судов. Он сказал замечательную фразу: «Если вам для установления в тексте чего-либо незаконного нужен эксперт - это значит, что в этом тексте ничего нет». Потому из любой информации в тексте должна сама по себе следовать опасность беспорядков. Если для этого нужен эксперт, то как может не эксперт установить, что его провоцируют на какие-то беспорядки?»

«Судя и по заключению эксперта, и по постановлению квалификации деяния у следствия, видимо, уже давно пропала (способность - V) различия между сведениями и мнениями», - заметил глава Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности.

«Потому что уже понятно, что в том решении судебном, которое вынесли в ноябре (когда Жетысуский районный суд признал, что Ильяшев и его соратники якобы опорочили деловую репутацию «Нур Отана», заявляя, что та помешала провести учредительный съезд партии Санавар Закировой «Наше право» - V), речь шла о сведении. Но негативные оценки партии «Нур Отан» — это не сведения, это мнение господина Ильяшева, которое в значительной степени совпадает с моим. Здесь нет ничего нового. Думаю, у целого ряда не членов партии «Нур Отан» есть свои взгляды на деятельность не только партии «Нур Отан», но и на деятельность парламента, правительства и президента. Хоть первого, хоть второго. Это совершенно нормально. Это критическое суждение. И когда говорят, что это негативная оценка... Ну да, негативная оценка. И что дальше?», - сказал Жовтис.

Резюмируя, правозащитник обратил внимание на Международный пакт о гражданских и политических правах, в третьей статье которого речь идет о соблюдении прав человека как раз во время действия чрезвычайного положения: «Казахстан государство-участник (этого пакта - V). Там написано, что власть может использовать ЧП только в узких целях, с которыми оно было введено, только для отражения угрозы».

Спустя несколько часов после завершения дискуссии стало известно, что суд отказался изменить меру пресечения Альнуру Ильяшеву, он остается под стражей.