Токаев обещает Казахстану политические реформы

Недавно избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что выслушает жалобы, прозвучавшие во время недавних акций протеста. Для этого правительство организует форум , который позволит протестующим, недовольным политической системой страны и социально-экономическими вопросами, быть услышанными, говорит он.

«Я реформатор, поэтому не будет никакого статус-кво. Без политических преобразований Казахстан не станет успешным. Без политических реформ не будет прогресса в экономических реформах», - заявил Токаев в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

Президент сообщил, что поддерживает курс Назарбаева и продолжит налаживать стратегическое партнерство с соседями - Китаем и Россией, которые вложили значительные средства в Казахстан. Правительство будет стремиться к более глубоким экономическим связям и с США, которые также привнесли миллиарды долларов в казахстанскую экономику, в основном через энергетическую сферу. «Как признанный лидер Казахстана, он будет мне помогать, – сказал Токаев о Назарбаеве. – Я прислушиваюсь к его советам».

В интервью Токаев выступил «миротворцем», заявив, что является реформатором, цель которого – открыть миру казахстанское общество и экономику, которая во многом опирается на нефть. Виной протестам он считает экономические трудности и девальвацию национальной валюты. Экономика страны выросла на 4,1% в прошлом году, но остается уязвимой к внешним потрясениям, таким как падение цен на нефть, согласно данным Всемирного банка.

Разногласия «сильно ослабляют влияние, которое правительство надеялось оказать этими выборами», – прокомментировал Уильям Кортни, бывший посол США в Казахстане и старший исследователь беспартийной некоммерческой корпорации Rand Corp. в Вашингтоне. – Они думали, что все пройдет иначе. Это признак того, что правительство, похоже, потеряло связь с народом».

Старший исследователь Фонда Карнеги для содействия всеобщему миру Пол Стронски же заявил, что «хотя господин Токаев говорит правильные вещи о необходимости диалога», остается неясным, приведет ли это к каким-либо конкретным результатам: «Казахстанцы давно просят об этом диалоге, а у правительства большие планы по преобразованию страны, но оно не всегда в полной мере претворяет эти планы в жизнь».