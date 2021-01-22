Атырауский суд назначил Максу Бокаеву три года административного надзора

Суд №2 по уголовным делам города Атырау удовлетворил представление администрации исправительного учреждения об установлении административного надзора сроком на три года в отношении осужденного гражданского активиста Макса Бокаева, который должен выйти на свободу в феврале, сообщает «Радио Азаттык» . Свое решение суд огласил сегодня, 22 января, в стенах колонии, где отбывает наказание Бокаев.

Заседание прошло без присутствия наблюдателей. Прокурор попросил суд удовлетворить представление начальника учреждения, аргументировав это тем, что «уголовное преступление, за которое был осужден Макс Бокаев, относится к “экстремистским”», а также наличием у него взысканий. Суд удовлетворил представление учреждения, посчитав, что Бокаев «не встал на путь исправления», «у него есть нарушения» и осужден он «за экстремистское преступление».

Макс Бокаев намерен обжаловать решение суда, сообщила его адвокат Жанар Сундеткалиева, а после выхода из колонии продолжит продолжать заниматься общественной деятельностью.

«Я считаю себя политическим заключенным, не считаю себя виновным. Общественные организации, международные организации, тысячи людей считают, что я политзаключенный. И то, что учреждение подало такое представление, является очередным доказательством того, что меня преследуют по политическим мотивам», - приводит адвокат слова Бокаева с заседания.

Гражданский активист Макс Бокаев был осужден после многотысячного митинга против земельной реформы в апреле 2016 года в Атырау. Бокаева обвинили в «возбуждении социальной розни», «распространении ложной информации» и «нарушении законодательства о митингах». Макс Бокаев до своего перевода в колонию в Атырау содержался в колонии в Актюбинской области, куда был этапирован в 2018 году из колонии в Северо-Казахстанской области. Срок наказания Макса Бокаева истекает 4 февраля.

Правозащитники включили Бокаева в список политических заключенных.